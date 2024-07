FC Schalke 04 bangt um Leistungsträger – erster bitterer Ausfall der Saison?

Kaum biegt der FC Schalke 04 auf die Zielgerade der Saisonvorbereitung ein, kehrt ein altes wie verhasstes Problem zurück. Immer wieder hatten die Knappen in den letzten Jahren mit Ausfällen zu kämpfen. Geht es jetzt schon wieder los?

Derry John Murkin soll auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle für den FC Schalke 04 spielen. Plötzlich muss der Verein allerdings um seinen Defensiv-Spezialisten bangen. Murkin hat im Training mit Beschwerden zu kämpfen.

FC Schalke 04: Sorgen bei Murkin

Das Training am Dienstag (16. Juli) stand voll im Zeichen von Emil Hojlund. Der norwegische Angreifer absolvierte sein erstes Training und ist für viele Fans jetzt schon einer der großen Hoffnungsträger. Die Freude an seiner ersten Einheit dämpfte allerdings eine Verletzung Murkins.

Der 24-Jährige verletzte sich bei einer Übung und musste das Training in der Folge abbrechen. Zurück in die Kabine ging es für ihn mit einem Golfkart. Die Sorge vor dem ersten Ausfall der Saison war beim FC Schalke 04 gleich groß.

Diagnose steht noch aus

Als Folge nimmt Murkin auch nicht am Training am Mittwoch (17. Juli) teil. Das gaben die Knappen in einer kurzen Mitteilung bekannt. Demnach würde der Profi genauer untersucht werden, um mehr über eine mögliche Verletzung und eine damit verbundene Ausfallzeit zu erfahren. Eine exakte Diagnose steht noch aus.

Zweifelsohne wäre ein Ausfall Murkins ein schwerer Schlag. Nach seiner Verpflichtung war er vergangene Saison auf Anhieb Stammspieler und absolvierte einen Großteil der Spiele. Zum Saisonende fehlte er allerdings schon einmal verletzt.

FC Schalke 04: Probleme bei Lasme

Auch ein weiterer Profi der Knappen kann aktuell nicht die volle Distanz gehen. Schon im Trainingslager hatte Bryan Lasme wegen muskulärer Probleme langsam machen müssen. Daran ändert sich auch nach der Rückkehr nach Gelsenkirchen erstmal nichts.

Wie der FC Schalke 04 schreibt, trainiere Lasme weiterhin individuell und nur teilweise mit Ball. Er könne weiterhin nicht das gesamte Programm mit der Mannschaft abspulen.