FC Schalke 04: Transferwende! Ist dieses Drama endlich vorbei?

Was haben Ko Itakura, Moritz Jenz und Tom Krauß gemeinsam? Sie kamen per Leihe zum FC Schalke 04, trumpften groß auf und zogen weiter. Damit lösten sie alle großen Herzschmerz bei den Anhängern von Königsblau aus.

In der jüngeren Vergangenheit mussten Schalke-Fans immer wieder diese Achterbahn der Gefühle erleben, doch nun scheint das Drama endlich vorbei zu sein. Noch hat der FC Schalke 04 keinen einzigen Leihspieler verpflichtet.

FC Schalke 04: Leih-Drama endlich vorbei?

Weil Schalke nach dem Abstieg die Kohle ausging, griff der Klub vermehrt auf Leihgeschäfte zurück. Mit Ko Itakura begann dann das Drama. Der Innenverteidiger kam 2021/2022 von Manchester City per Leihe, spielte eine überragende Saison und wechselte schließlich zu Borussia Mönchengladbach, weil sich Schalke die Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro nicht leisten konnte.

Ein ähnliches Drama ereilte Schalke in der Aufstiegssaison bei Darko Churlinov. Er wechselte zum FC Burnley, äußerte aber permanent seinen Rückkehrwunsch. Im Winter kam er erneut per Leihe, konnte dieses Mal allerdings überhaupt nicht überzeugen.

Und auch in der darauffolgenden Abstiegssaison spielten sich zahlreiche Leih-Profis in die Herzen der Fans. Moritz Jenz, Tim Skarke oder auch Tom Krauß – halten konnte Schalke nach dem Abstieg keinen Einzigen.

Vergangene Saison kamen mit Churlinov, Kabadayi und Soppy nur drei Spieler per Leihe. Das Trio hat Schalke wieder verlassen. Tränen weinen die Fans wohl nur dem Talent Kabadayi nach, allerdings längst nicht so wie in den Jahren zuvor.

Schalke mit neuer Transferstrategie

Und auch in der kommenden Spielzeit sieht es so aus, als würde den Schalke-Fans der nächste Herzschmerz erspart bleiben. Die Transfer-Strategie von S04 hat sich deutlich verändert. Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga setzen vermehrt auf ablösefreie Spieler, haben bislang noch kein einziges Leihgeschäft abgeschlossen.

Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass S04 in diesem Transferfenster einen Spieler ausleiht. Die Chance, dass den Schalke-Fans aber wieder ein Leih-Drama droht, ist aber geringer als in den Jahren zuvor.