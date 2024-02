Aua, FC Schalke 04! IHN nicht zu holen, hat sich als böse Transfer-Panne herausgestellt

Was wäre gewesen, wenn? Diese Frage haben sich die Fans des FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren häufiger gestellt. Einige Entscheidungen des Vereins gingen nach hinten los. Insbesondere zahlreiche teure Transferflops beschleunigten den Absturz.

Doch noch schmerzhafter sind manche Transfers, die überhaupt nicht zustande gekommen sind. Voller Trauer blickt man beim FC Schalke 04 derzeit nach Stuttgart. Denn dort explodiert mit Deniz Undav ein Spieler, der sich bei den Knappen einst selbst ins Gespräch brachte.

FC Schalke 04: Unglaubliche Entwicklung

Es ist gar nicht solange her, da standen S04 und VfB gemeinsam im Tabellenkeller der Bundesliga. Während die Knappen nach der letzten Saison erneut ins Unterhaus abstiegen, waren die Stuttgarter heilfroh, sich in der Relegation noch retten zu können. Seitdem ging die Entwicklung beider Klubs rasant auseinander.

Während Schalke bisweilen durch die 2. Liga stolpert und auch der Komplett-Absturz in Liga 3 noch nicht vom Tisch ist, ist der VfB plötzlich eines der deutschen Spitzenteams. Platz 3 nach 20 Spieltagen, sogar vor Borussia Dortmund – wer hätte das erwartet? Ein Name des Erfolgs ist Deniz Undav.

Undav bot sich Schalke an

Ein Name, der beim FC Schalke 04 kollektiv Trauer auslöst. Denn: Undav brachte sich einst selbst in Gelsenkirchen ins Gespräch! „Für Schalke würde ich auch in die 2. Liga wechseln“, diesen Satz sagte er, als Schalke in der Saison 21/22 schon mal in der 2. Bundesliga vor sich hinvegitierte. Undav spielte damals noch in Belgien für Union Saint-Gilloise – dem Ex-Klub von Karel Geraerts.

Deniz Undav jubelt aktuell wöchentlich. Foto: IMAGO/Jöran Steinsiek

Die Knappen gaben jedoch nie ein Angebot für den Stürmer ab. Zu teuer war das Gesamtpaket für den klammen Revierklub, weshalb nie Kontakt aufgenommen wurde. Stattdessen musste man machtlos mit ansehen, wie es Undav erst nach England und letztlich in die Bundesliga zog.

FC Schalke 04: Undav jetzt unerreichbar

Und beim VfB Stuttgart schickt er sich an, an einem Fußball-Wunder mitzuarbeiten. Längst ist er aus dem Schatten von Serhou Guirassy herausgetreten. Während dieser beim Afrika-Cup verweilte, stahl im Undav das Spotlight. Dreierpack gegen Leipzig, drei Torbeteiligungenen gegen Freiburg – Undav ist der Mann der Stunde.

Und beim FC Schalke 04 ärgert man sich gewaltig, dass man vielleicht nicht doch mal die Chance ausgelotet hat, für Undav etwas über das finanziell mögliche hinauszugehen. Doch – und das muss man bedenken – ist oft genug eben auch komplett schief gegangen.