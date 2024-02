FC Schalke 04: Neuzugang lässt Fans jubeln – gelingt ihm endlich der Durchbruch?

Vor der Saison wurde sein Transfer von den Fans des FC Schalke 04 richtig abgefeiert. Ron Schallenberg war der Wunschtransfer der Klub-Bosse. Der ehemalige Paderborn-Kapitän wechselte letztlich für über zwei Millionen Euro nach Gelsenkirchen – absoluter Königstransfer des klammen Pottklubs.

Doch die hohen Erwartungen an ihn konnte er bislang überhaupt nicht halten. Schallenberg spielt keine gute erste Saison für den FC Schalke 04, immer wieder hagelte es heftige Kritik, die über weite Strecken der Spielzeit angebracht war. Doch im Kellerduell gegen Braunschweig (1:0) zeigte er nahezu erstmals seine gesamte Klasse.

FC Schalke 04: Schallenberg überzeugt bei wichtigem Sieg

Inmitten der Hinrunde wurde Schallenberg von vielen S04-Fans und Experten schon als Flop-Transfer abgestempelt. Vor der Saison war die Hoffnung groß, dass man mit ihm nicht nur einen der stärksten Mittelfeldspieler der Liga, sondern auch einen absoluten Leistungsträger verpflichtete hat. Im Sommer-Transferfenster waren sogar Bundesligisten an dem 25-Jährigen dran – doch er entschied sich für seinen Herzensverein.

Doch eine Liebesgeschichte war die Zeit von Schallenberg auf Schalke bislang noch nicht. Durchwachsene bis schlechte Auftritte, eine rote Karte inklusive mehrwöchiger Sperre und einer kleinen Verletzung – mit sportlichen Leistungen hat er sich bislang nicht in den Vordergrund gespielt.

++ Schalke 04: Big Points für S04 – Fans feiern Geraerts für DIESE Entscheidung ++

Doch Geraerts schenkte ihm weiter das Vertrauen und setzte auf Schallenberg. Das zahlte er im Heimspiel gegen Braunschweig erstmals voll zurück. Der Mittelfeldmotor gehörte zu den auffälligsten Schalkern. Schallenberg warf sich in jeden Zweikampf und spulte etliche Kilometer ab. Er verlieh dem S04-Spiel die nötige Stabilität, die in den vergangenen Wochen noch fehlte.

Wird er nun zur wichtigen Stütze?

Dieser Auftritt war definitiv ein Bewerbungsschreiben für weitere Startelfeinsätze. Seinen guten Auftritt honorierten auch die S04-Fans, die ihn nach dem Spiel im Netz für seine Leistung abfeierten. „Eine unfassbar gute Partie von Schallenberg heute, hat er überhaupt ein Zweikampf verloren oder einen Fehlpass gespielt?“, fragte sich ein Knappen-Anhänger auf „X“.

Mehr News:

„Definitiv das beste Spiel seitdem er auf Schalke ist. Hoffentlich geht das jetzt so weiter“, schrieb ein anderer. Die Hoffnung, dass Schallenberg nun endlich zu dem Faktor wird, den man sich bei seiner Verpflichtung versprochen hatte, könnte sich jetzt bewahrheiten. Einen Startelfplatz in Kiel (Sonntag, 11. Februar, 13.30 Uhr) dürfte er nach diesem Auftritt in jedem Fall sicher haben.