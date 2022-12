FC Schalke 04: Torwart-Talent macht die Biege – dieser Abgang schmerzt die Fans

Gerade erst wurde der Vertrag mit einem großen Torwart-Juwel verkündet, jetzt muss sich der FC Schalke 04 von einem anderen Jung-Keeper verabschieden. Daniel Rose verlässt den Klub im Winter Richtung USA.

Für viele Fans ein schmerzhafter Abgang. Sie sahen in Rose ein vielversprechendes Talent. Der FC Schalke 04 auch, zahlte einst sogar eine Ablöse. Doch das Angebot, dass der 19-Jährige nun bekam, ist nur schwer auszuschlagen.

FC Schalke 04: Torwart-Talent Daniel Rose geht

Der Weg in die Bundesliga schien nicht mehr weit. Der 2020 für 120.000 Euro aus der Everton-Jugend verpflichtete Dan Rose hatte bereits mehrfach mit den Profis trainiert, als er im jüngsten Sommer von der U19 in die U23 befördert wurde. In der Regionalliga sollte er weitere Bewerbungsschreiben für einen Kaderplatz bei Thomas Reis abliefern.

Das war ihm in der Hinrunde nicht gelungen. Rose hing hinter Justin Heekeren fest, kam auf keinen Einsatz. Von seinem Talent waren viele weiterhin überzeugt. Doch jetzt ist Schluss mit Königsblau. Zum Jahreswechsel verabschiedet sich der Ire aus Deutschland und geht in die USA.

Rose kriegt Stipendium in den USA

Das Angebot war zu verlockend. Bereits vor einigen Wochen erhielt 19-Jährige die Chance auf ein Stipendium bei der Marshall University in West Virginia. Das College bestätigte am Samstag die Unterschrift des Torwart-Talents.

Freude bei den „Marshall Men“, Frust bei den Schalke-Fans, die sich viel vom irischen U19-Nationaltorwart erhofft hatten. Hier einige Kommentare:

„Als ob… er galt doch als so talentiert.“

„Kann ich nachvollziehen trotzdem schade!“

„Hmm… rein sportlich eine sehr fragwürdige Entscheidung.“

„Hä, wie dumm?“

Der Nachfolger von Daniel Rose steht beim FC Schalke 04 aber schon bereit. Luca Podlech gilt als noch größeres Talent, stellt das Woche für Woche in der U19-Bundesliga unter Beweis und sitzt auf einem gerade erst verlängerten, langfristigen Vertrag.