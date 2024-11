FC Schalke 04: Verwirrung um Nationalspieler – kann das wirklich gut gehen?

Die Zeit der großen Nationalspieler beim FC Schalke 04 ist längst vorbei. Einst waren zahlreiche Legionäre im Team der Königsblauen. Nach dem desaströsen Absturz der vergangenen Jahre ist das nur noch selten der Fall, dass S04-Stars für Nationalmannschaften nominiert werden.

Im aktuellen Kader des FC Schalke 04 ist es Ibrahima Cisse. Bei Cheftrainer Kees van Wonderen ist der Abwehrspieler ohne Chance, aber er geht jetzt auf Länderspielreise. Eine Abstellung, die für Verwirrung sorgt.

FC Schalke 04: Verwirrung um Nominierung

Auch unter dem vierten Trainer beim FC Schalke 04 wird Ibrahima Cisse wohl nicht den Durchbruch schaffen. In seinem dritten Jahr enttäuscht der Abwehrspieler erneut, obwohl es so hoffnungsvoll angefangen hatte. In den ersten vier Spielen stand er 90 Minuten auf dem Platz, inzwischen gehört er gar nicht mehr zum Profikader.

Das letzte Mal, als Cisse für den S04 spielte, war am 1. September bei der 1:3-Niederlage gegen Köln. Cheftrainer Kees van Wonderen schickte den 1,96 Meter großen Innenverteidiger zur U23, hat im Profiteam keine Verwendung für ihn.

Zuletzt fehlte der Malier dort krank, verpasste auch die 0:4-Pleite gegen die zweite Mannschaft des SC Paderborn. Nun aber die große Überraschung: Cisse wurde dennoch zur malischen Nationalmannschaft eingeladen und könnte dort sein Debüt für sein Heimatland feiern.

Cisse vor Debüt

In der vergangenen Länderspielpause kam der Abwehrspieler des FC Schalke 04 nicht zum Einsatz, jetzt könnte es in den beiden Afrika-Cup-Qualifikationen gegen Mosambik (15. November) und Eswatini (19. November) der Fall sein. Ein Grund für die Nominierung könnte an den Personalproblemen in der malischen Nationalmannschaft sein. In der Abwehr fallen nämlich einige Stars aus.

Das ist für Cisse nun die Möglichkeit. Bekommt er eine Chance, muss er sich beweisen. Vielleicht schaut auch van Wonderen zu. Vor der Partie gegen Jahn Regensburg (2:0) äußerte sich der Niederländer zu Cisse: „Er muss erstmal auf ein physisch gutes Niveau kommen. Wenn Jakob Fimpel mir sagt, dass er auf dem Niveau ist, das er für die erste Mannschaft braucht, holen wir ihn zurück. Aber das habe ich bislang noch nicht von Jakob gehört.“

Daher muss sich Cisse also noch etwas gedulden, bis er zu den Profis dazustoßen wird. Sollte ihm das nicht gelingen, überlegen die S04-Bosse, den 23-Jährigen endgültig im Winter oder im Sommer zu verkaufen.