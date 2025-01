Nach Aus beim FC Schalke 04 – Star macht endgültig Schluss

Beim FC Schalke 04 erlebte er eine wilde Achterbahnfahrt. Sie endete mit einem unrühmlichen Abschied. Nun ist klar: Das S04-Aus ist auch das Ende der Profi-Karriere von Cedric Brunner.

Nach einer Debüt-Saison tragende Säule fiel Brunner nach seiner besten Saison beim FC Schalke 04 in ein tiefes Loch. Aus dem erholte er sich nie wieder, musste im letzten Sommer gehen. Nach einem halben Jahr der erfolglosen Vereinssuche hat er nun das Ende seiner Profi-Laufbahn verkündet. Fußballspielen wird er aber weiterhin – in der 7. Schweizer Liga.

FC Schalke 04: Cedric Brunner macht Schluss

Schalke und seine Rechtsverteidiger – eine endlose Geschichte von Problemen und Missverständnissen. Seit Jahren wurde auf dieser Position viel versucht, wenig gelang. Resümierend muss man das auch bei Cedric Brunner sagen. Nach dem Aufstieg 2022 kam der Schweizer nach starken Jahren bei Arminia Bielefeld ans Berger Feld. Seine erste Saison ließ alle Knappen hoffen, dass die Dauer-Baustelle rechts hinten endlich nachhaltig geschlossen wird. Trotz des direkten Wiederabstiegs war Brunner eine Bank.

Nur einige kleinere Verletzungen konnten ihn stoppen. Fit war er aus der Stammelf nicht wegzudenken. Und so ging man auch nach dem Tränen-Abstieg mit der Devise in die Zweitliga-Saison: Um die Rechtsverteidiger-Position brauchen wir uns erst mal keine Sorgen mehr machen. Man wurde eines Besseren belehrt. Denn urplötzlich und unerklärlich fiel Cedric Brunner in ein tiefes Loch.

Hobby-Kicken in der siebten Liga

In seiner zweiten Saison war der Abwehrspieler nur noch ein Schatten seiner selbst. Dramatische Fehler, unterirdische Auftritte und viele weitere Verletzungsprobleme warfen ihn völlig aus der Bahn. Bis zuletzt erholte er sich von dem Absturz nicht. Im Sommer 2024 folgte der unrühmliche Abschied, den alle noch ein Jahr zuvor für unmöglich gehalten haben. Der auslaufende Vertrag des 30-Jährigen wurde nicht verlängert.

Cedric Brunner wurde vereinslos. Und blieb es bis zuletzt. Alle Versuche, die Karriere noch einmal anzukurbeln, scheiterten. Deshalb ging er nun einen drastischen Schritt. Er erklärt seine Profi-Karriere für beendet. Mit gerade einmal 30 Jahren zieht der Star nach dem Aus beim FC Schalke 04 einen Schlussstrich.

Fußballspielen wird er aber weiter. Wegen freundschaftlicher Beziehungen in der Mannschaft läuft er künftig für den Schweizer Siebtlligisten FC Wollishofen auf. Im deutschen Ligen-System wäre das die Bezirksliga.