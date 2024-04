FC Schalke 04 verkündet Schock-Nachricht! Spielt ER nie wieder für S04?

Erst fünfmal spielte er für den FC Schalke 04. Nun sieht alles danach aus, als würde es dabei auch bleiben. Brandon Soppy läuft womöglich nie wieder in Königsblau auf.

Am Dienstag verkündete der FC Schalke 04 die Hiobsbotschaft: Soppy musste operiert werden, fällt für den Rest der Saison aus. Anschließend endet seine Leihe. Eine fixe Verpflichtung scheint ausgeschlossen.

FC Schalke 04: Hiobsbotschaft um Brandon Soppy

Er kam als Lösung für die Großbaustelle auf der rechten Abwehrseite. Doch bis Brandon Soppy seinen Fitnessrückstand aufgeholt hatte, dauerte es eine ganze Weile. Als er nach einigen Wochen endlich auf dem Platz stand, machte er sofort Lust auf mehr. Soppy spielte sich in die Herzen der Fans, bereicherte das Schalker Spiel. Aber nur dreimal.

+++ Traum geplatzt! Ex-Schalker nach Drama im Tal der Tränen +++

Im März fiel er wegen muskulärer Probleme wochenlang aus. Nun ist klar: Sein Comeback gegen Elversberg und Düsseldorf waren wohl die letzten beiden Spiele für den FC Schalke 04. Soppy musste unters Messer, wurde wegen anhaltender Muskelprobleme am Montag in Antwerpen operiert und fällt für den Rest der Saison aus. Dass verkündete sein Verein am Dienstag (30.4.).

„Brandon hat gespielt, bis es jetzt einfach nicht mehr ging“

„Brandon hat leider eine Problematik an einer Sehne im Oberschenkel, die ihn davon abhält, sein vollständiges Leistungsniveau abzurufen“, erklärt Sportdirektor Marc Wilmots. „Als vor einigen Wochen feststand, dass Brandon sich irgendwann operieren lassen muss, um das Problem dauerhaft zu lösen, hat er erklärt, vor dem Eingriff so viele Spiele wie möglich machen zu wollen, um Schalke zu helfen. Brandon hat gespielt, bis es jetzt einfach nicht mehr ging. Dafür sind wir ihm sehr dankbar, das war großer Einsatz für Schalke 04. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung!“

Mehr aktuelle Nachrichten:

Das Schalke-Problem: Im Sommer endet die Leihe von Atalanta Bergamo. Eine Verlängerung oder gar feste Verpflichtung ist für den FC Schalke 04 kaum zu stemmen. Alle Zeichen stehen auf einen Abschied ohne Abschiedsspiel.