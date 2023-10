FC Schalke 04: Geraerts degradiert S04-Profi – er wird direkt zum Matchwinner

Nur der Hauch von Besserung täte den Fans des FC Schalke 04 schon gut. Nach der brutalen Pleite in Karlsruhe steht der Klub vor einem Scherbenhaufen. Das Schreckgespenst 3. Liga wächst immer weiter – ebenso die Wut auf die Spieler (hier mehr dazu).

Ob Karel Geraerts schon bereut, sich den FC Schalke 04 angetan zu haben? Auf den Coach wartet jedenfalls ein hartes Stück Arbeit. Vielleicht kann auf dem Weg der Besserung ja Blendi Idrizi helfen. Der wurde gleich mal in die vierte Liga geschickt – doch dort auch gleich zum Matchwinner.

FC Schalke 04: Idrizi entscheidet das Spiel

Idrizi hat bei den Knappen einen schweren Stand. Seit 2020 spielt er in Gelsenkirchen, so richtig gezündet hat er seitdem nicht. Unter Thomas Reis kam er in der zweiten Liga gerade mal zu 16 Einsatzminuten. Unter Matthias Kreutzer ging es dann sogar auf die Tribüne und unter Geraerts sogar in die 2. Mannschaft.

Während die S04-Profis am Sonntag vom Karlsruher SC abgeschossen wurden, trat die U23 zu Hause gegen den SV Lippstadt an. Idrizi, der in der Startelf stand, sollte mit zwei Torbeteiligungen den Sieg einleiten.

Nachdem die Mannschaft des FC Schalke 04 zunächst früh in Rückstand geraten war, legte Idrizi den Ausgleich durch Nelson Amadin auf. Nur vier Minuten später durfte er selbst jubeln, nachdem er eine Flanke von Keke Topp vollendet. Am Ende siegt die U23 mit 3:1.

Kandidat für Geraerts?

Das dürfte nachträglich auch Karel Geraerts gesehen haben, der dringend Profis mit Erfolgserlebnissen braucht. Zuletzt hatte Soichiro Kozuki sich schon in der U23 mit einem Treffer zeigen können, ehe er gegen Karlsruhe in der Startelf stand.

Idrizi wird auf eine ähnliche Entwicklung hoffen. Am kommenden Wochenende empfängt Schalke zu Hause Hannover 96. Tritt man da so wie gegen den KSC an, dürfte es wohl die nächste Niederlage geben. Erneute Rotation ist wohl vorprogrammiert.

FC Schalke 04: Fans mit klarer Meinung

Auch einige Fans haben diesbezüglich eine klare Meinung. Idrizi sollte seine Chance bekommen, finden sie. Denn schlimmer als die Lage aktuell ist, kann es ohnehin nicht werden. Da könnte frischer Wind vielleicht guttun.