FC Schalke 04: Stimmungs-Eskalation steht bevor – Profis schlägt die blanke Wut entgegen

Wie soll diese Mannschaft bloß nicht direkt in die dritte Liga absteigen? Diese Frage stellen sich Fans des FC Schalke 04 nach der 0:3-Pleite in Karlsruhe. Der Trainerwechsel, wenn es denn einen gab, ist ohne Effekt verpufft (hier mehr zur Niederlage).

Unter Karel Geraerts setzen sich die zahlreichen Aussetzer und individuellen Fehler fort. Der Belgier kann beim FC Schalke 04 natürlich am allerwenigsten etwas für die Situation. Und genau deshalb schlägt nun den Spieler nur noch blanker Hass entgegen.

FC Schalke 04: Unterirdische Talfahrt

Im vergangenen Jahr wunderte sich Fußball-Deutschland, wie Arminia Bielefeld von ersten direkt in die dritte Liga durchgereicht wurde. Vieles muss bei so einem kolossalen Absturz zusammen kommen. Und ausgerechnet in Gelsenkirchen sieht es aktuell so aus, als würde so eine Talfahrt erneut stattfinden.

Auch interessant: Karlsruhe – Schalke: Fans können es nicht fassen – „Wie im falschen Film“

Lange standen die Fans hinter ihrer Mannschaft. Noch im Mai jubelten sie ihren Spielern trotz Abstieg zu. Nach dem verpatzten Saisonstart in Liga 2 stand vor allem Trainer Thomas Reis und dessen Taktik in der Kritik.

Weil aber auch der Wechsel zu Geraerts keine Besserung brachte, gibt es für die Spieler nun endgültig kein Schutzschild mehr gegen die Wut der Fans. Die Stimmungslage beim FC Schalke 04 droht zu eskalieren.

Pfiffe, Wut, Fassungslosigkeit

Nach Abpfiff krochen die S04-Profis unter lautstarken Pfiffen zu den Fans, die überhaupt noch da waren. Schon im Spiel hatten die Ultras zum wiederholten Male den Support gänzlich eingestellt. Und auch in den sozialen Netzwerken wüten die Fans.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

„Blender“, „Versager“ oder „Söldner“ sind da noch die nettesten Beschimpfungen, die die Mannschaft abkriegt. Die Fans haben einfach gar keine Lust mehr. „Haut einfach alle ab“, heißt es mehrfach. Manche fordern weitere Konsequenzen wie Rauswürfe oder Suspendierungen.

FC Schalke 04 im Keller gefangen

Die sportliche Lage ist prekär. Nach zehn Spieltagen steht Schalke auf Platz 16 der Tabelle. Schon jetzt sind es fünf Punkte Rückstand auf Teams wie Hansa Rostock, Greuther Fürth oder Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Sollte nicht bald die Wende kommen, droht S04 womöglich ein Chaos, wie es das beim ersten Abstieg 2021 gab.