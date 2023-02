FC Schalke 04: Kurios! Ex-Flop muss Spiel von Tribüne verfolgen – und kassiert prompt die nächste Strafe

Ein ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 sorgt auch bei seinem neuen Verein für Aufsehen. Nach einem kuriosen Spiel droht ihm jetzt die zweite Sperre in einer Woche.

Während beim FC Schalke 04 trotz akuter Abstiegsnot momentan wieder ruhigere Zeiten gekommen sind, schreibt ein Ex-Schalker innerhalb weniger Tage erneut negative Schlagzeilen. Nun muss er sich sogar Polizei-Ermittlungen stellen.

FC Schalke 04: Tribüne und Bier statt Sofa und Chips

Für Benito Raman läuft die aktuelle Saison beim RSC Anderlecht alles andere als rund. Während der belgische Mittelstürmer in der vergangenen Saison noch mit Toren und guten Leistungen auf sich aufmerksam machte, verpasste er in der laufenden Saison aufgrund von Krankheiten und Verletzungen bereits zehn Spiele und musste große Teile der Saison von der Tribüne aus verfolgen.

Zu all den verletzungsbedingten Ausfällen kommen nun auch noch Sperren. Der 1,69 Meter große Offensivspieler flog zuletzt mit der Gelb-Roten Karte vom Platz und verpasste dementsprechend das vergangene Auswärtsspiel seines Teams bei Tabellenschlusslicht KV Oostende gesperrt. Anstatt das Spiel von zu Hause aus zu verfolgen, entschied sich Raman, mit der Mannschaft nach Oostende zu reisen und seine Teamkollegen gemeinsam mit den Fans im Auswärtsblock zu unterstützen. Neben dem ein oder anderen Foto und Autogramm, gab es für den Stürmer auch ein, zwei Bier mit den Anderlecht-Anhängern.

Polizeiermittlungen nach Abpfiff

Das Auswärtsspiel gewann der RSC Anderlecht mit 2:0. Dementsprechend groß war die Freude über den Sieg. Anderlecht steht aber mit 31 Punkten nur auf Rang zehn der Jupiler Pro League und läuft somit den Ansprüchen und Zielen des Vereins weit hinter her. Nach zuvor nur einem Erfolg aus fünf Spielen, war der verdiente Auswärtssieg beim Tabellenletzten umso wichtiger.

Nach Spielschluss wollte Raman den Auswärtsdreier dann zusammen mit seinem Team vor der Kurve feiern und kletterte kurz nach Abpfiff über den Zaun und einer Barrikade, um zu seinen Mannschaftskollegen zu gelangen. Dies ist in Belgien aus Sicherheitsgründen allerdings strengsten verboten und wird von der örtliche Polizei in einem Ermittlungsverfahren untersucht. So auch bei dem Ex-S04-Spieler. Nach der abgesessenen Gelb-Rot-Sperre muss der Anderlecht-Stürmer nun weitere Konsequenzen befürchten.

Wie das Ergebnis der Ermittlungen genau aussehen wird, bleibt abzuwarten. Dank dieser kuriosen Situation dürfte der Belgier nun aber auch das kommende Spiel seiner Mannschaft verpassen. Vielleicht geht es dann auch diesmal wieder mit einem Bier zu den Fans in den Block. Den Versuch, nach Spielende zu seinem Team zu stoßen, sollte er dann aber lieber unterlassen.