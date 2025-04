FC Schalke 04: Nach van-Wonderen-Explosion – Ben Manga muss jetzt handeln

Mit diesem emotionalen Ausbruch hat Kees van Wonderen den FC Schalke 04 mal wieder wach gerüttelt. Auch wenn man in Fürth über einen Punkt in letzter Sekunde jubelte, brodelte es im Trainer. Und so machte er im Anschluss seine Abwehr rund (hier mehr dazu lesen).

Dass die Defensive die größte Baustelle des Kaders ist und auch im Sommer sein würde, ist kein Geheimnis. Doch spätestens nach van Wonderens Wutrede ist auch sein Kaderplaner Ben Manga zum Handeln gezwungen.

FC Schalke 04: Pure Chaos-Abwehr

Egal, wen van Wonderen in dieser Saison in der Innenverteidigung aufbietet, fast immer ist das Ergebnis dasselbe. Ron Schallenberg, Marcin Kaminski, Tomas Kalas und Felipe Sanchez können das Tor nur äußerst selten sauber halten. 49 Gegentore in 27 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

+++ Auch spannend: Karius-Hammer trotz Verletzung? Mulder lässt aufhorchen +++

Und eine deutliche Sprache sprach auch van Wonderen. Er kritisierte die jungen Spieler, dass ihre Entwicklung nicht schnell genug verlaufe. Die alten Hasen mussten sich anhören lassen, dass sie nicht miteinander kommunizieren. Und dass beim FC Schalke 04 insgesamt zu viele individuelle Fehler unterlaufen, ist auch kein Geheimnis.

Neue Abwehr, neuer Trainer – oder beides?

Der Wutausbruch von van Wonderen bringt auch Kaderplaner Ben Manga jede Menge Arbeit ein. Denn klar ist: Sollte sich der niederländische Trainer bis über den Sommer hinaus als Schalke-Trainer retten, muss ein Neustart in der Abwehr her. Die aktuelle Innenverteidigung ist nach seinem Rundumschlag verbrannt.

Weil Marcin Kaminski definitiv gehen wird, Ron Schallenberg wieder ins defensive Mittelfeld gezogen werden könnte und Felipe Sanchez sich nicht so entwickelt wie geplant, müssten mindestens zwei bis drei neue Innenverteidiger kommen. Die Suche danach muss jetzt schon beginnen.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Die Alternative: Van Wonderen muss am Ende der Saison seine Koffer packen. Dann könnte Manga darauf hoffen, dass ein neuer Coach das Potenzial der aktuellen Spieler entfesselt. Doch auch dann müsste er zumindest für den scheidenden Kaminski Ersatz finden.

FC Schalke 04: Heißer Sommer wartet

Klar ist auch: Eine erneute Saison im Tabellenkeller oder der 2. Tabellenhälfte dürfte die Stimmung auf Schalke weiter reizen. Ben Manga steht im kommenden Transferfenster unter Druck. Und die löchrige Innenverteidigung ist die größte Baustelle, die er angehen muss.