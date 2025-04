FC Schalke 04: Karius-Hammer trotz Verletzung? Mulder lässt aufhorchen

Es war ein großer Schock nach dem 3:3-Unentschieden gegen Greuther Fürth: Loris Karius hat sich verletzt und wird in dieser Saison mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr für den FC Schalke 04 auflaufen.

Die Frage, die sich jeder Fan des FC Schalke 04 jetzt stellt: Wie geht es mit Karius nach dem Saisonende weiter? Verlässt er den S04? Bleibt er dennoch? Interims-Sportdirektor Youri Mulder spricht jetzt über die mögliche Schalke-Zukunft des Star-Keepers.

FC Schalke 04: Verlängerung trotz Verletzung?

Im Winter ablösefrei geholt, vor Kurzem zur neuen Nummer eins gewählt und jetzt verletzt: Loris Karius hat beim FC Schalke 04 wilde Wochen hinter sich. Der Torhüter wird den Knappen aufgrund einer schweren Wadenverletzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Jetzt wird sich der 31-Jährige darauf konzentrieren, so schnell wie möglich wieder fit zu werden.

Auch interessant: FC Schalke 04 reibt sich schon die Hände: S04-Star wird immer begehrter

Und was passiert danach? Sein Vertrag ist nur noch bis zum 30. Juni datiert. Die Schalker waren mit ihm zufrieden, bis er sich verletzt hat. Aktuell verhandeln beide Parteien über eine weitere Zusammenarbeit. Sowohl Youri Mulder als auch S04-Coach Kees van Wonderen würden ihn gerne weiter auf Schalke sehen.

„Ich glaube, dass Loris ein Gespür für den Verein hat. Er mag es unglaublich, vor dieser Kulisse zu spielen. Den Druck kann er vertragen“, so Mulder über den Keeper. Deshalb soll Karius auch selbst mit dem Gedanken spielen, seinen Vertrag zu verlängern.

„Ich glaube, dass er sich das vorstellen kann“

„So wie er sich gibt, schon“, antwortet Mulder in einer Medienrunde nach dem Training, ob Karius beim FC Schalke 04 denn bleiben möchte. Und weiter: „Ich glaube, dass er sich das vorstellen kann. Es gibt auch Gedanken, aber noch keine Entscheidung.“ In den kommenden Monaten wird sich dann zeigen, ob Karius auch in der kommenden Saison für den Revierklub im Tor stehen wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Bis zum Saisonende wird Justin Heekeren wieder das Schalker Tor hüten. Der junge Keeper hatte seinen Platz gegen Karius verloren und wird in den restlichen Spielen auf sich aufmerksam machen wollen.