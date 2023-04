FC Schalke 04 chancenlos im Abstiegskampf? Dieses Problem droht S04 den Kopf zu kosten

Bricht diese Schwäche den Knappen endgültig das Genick? Der FC Schalke 04 steckt mitten drin im Abstiegssumpf. Am Wochenende der nächste herbe Rückschlag: Statt die Patzer der Konkurrenz zu nutzen, geriet man selbst förmlich unter die Räder.

Die 0:4-Pleite in Freiburg (hier mehr dazu) führte einmal mehr die vielleicht größte Schwäche des FC Schalke 04 vor Augen. Blutleer und mutlos – auswärts präsentieren sich die königsblauen Profis grundlegend anders als zu Hause. Beim Blick auf das Restprogramm ist es DAS Abstiegsargument.

FC Schalke 04: Unerklärliche Auswärtsschwäche

Eigentlich hatten die Knappen jede Menge Rückenwind – eigentlich. In der Woche zuvor hatte man Abstiegskonkurrent Hertha BSC Berlin an die Wand gespielt. Zudem hatten vor dem Freiburg-Spiel alle übrigen Konkurrenten gepatzt. Mit einem Sieg wäre S04 auf einen Nicht-Abstiegsplatz gesprungen.

Die Mission misslang jedoch völlig. Zwar ist es keine Schande, als Kellerkind gegen eines der Spitzenteams zu verlieren, doch das Team von Thomas Reis präsentierte sich vom Anstoß weg als nicht würdiger Gegner. Zweikampfschwächen, zu viele Fehler, zu einfache Gegentore – in der Fremde fiel der FC Schalke 04 mal wieder auseinander.

Herbes Restprogramm

Ähnlich sah es bereits zwei Wochen zuvor in Hoffenheim aus. Zweimal ergab sich das Reis-Ensemble mit dem Anpfiff und zeigte keine Gegenwehr. Die beiden Auftritte manifestierten den königsblauen Status als eines der schwächsten Auswärtsteams der Bundesliga. Seit Oktober 2019 (!) gelang dem FC Schalke 04 lediglich ein Sieg in der Fremde. Es war der Auftritt in Bochum Anfang März, der die Grusel-Serie damals reißen ließ.

Seitdem sind aber schon wieder drei sieglose Auftritte dazu gekommen. Und das Restprogramm lässt auch nicht hoffen. Von fünf Spielen bestreitet S04 noch drei Auswärts. Es geht zum Bayern-Bezwinger Mainz, dem kriselnden Rekordmeister selbst und am letzten Spieltag nach Leipzig. Die Chancen auf Punkte? Mit Auftritten wie zuletzt gleich null.

FC Schalke 04 braucht dringend Punkte

Punkte sind jedoch das, was die Knappen dringend brauchen. Denn während die übrigen Abstiegskonkurrenten teilweise noch gegeneinander spielen und somit definitiv nicht punktlos bleiben, sind die Knappen mit ihrem Mammutprogramm auf sich allein gestellt.

Auch die Heim-Aufgaben sind mit Werder Bremen und Eintracht Frankfurt nur bedingt einfacher. Soll es mit dem Klassenerhalt noch klappen, muss der FC Schalke 04 dringend seine Auswärts-Schwäche ablegen und Zähler sammeln.