FC Schalke 04: Verwirrung um Ouedraogo-Nominierung – S04 lässt sich Hintertür offen

Freude und Leiden liegen nah beieinander, sagt man. Und so war es auch in diesem Fall beim FC Schalke 04. Als am Mittwoch (1. November) der DFB-U17-Kader für die WM im November veröffentlich wurde, guckte bei S04 alles auf Assan Ouedraogo (hier alle Details).

Auf der einen Seite freuen sich natürlich alle, dass der Mittelfeldspieler bei einem großen Turnier mitwirken darf. Anderseits fehlt er dem FC Schalke 04 somit auch in wichtigen Zweitliga-Spielen – oder doch nicht? Schalke lässt sich eine Hintertür offen.

FC Schalke 04 nutzt Schlupfloch

Klar, der sportliche Verlust eines Assan Ouedraogo wäre groß. Trotz seiner erst 17 Jahre soll er in dieser Saison eine große Rolle spielen. Bei einer Nominierung und dem maximalen Erfolg der U19 könnte er aber bis in den Dezmeber hinein fehlen und einige Spiele in der 2. Liga verpassen – dachte man.

Denn wie die Knappen verkündeten, ist Ouedraogo erstmal nur für die von der FIFA festgelegte Periode (13. November bis 21. November) bis zum Ende der Gruppenphase pflichtmäßig abgestellt. Danache werde erneut geprüft, ob der Spieler in Indonesien bleibt oder vorzeitig zum FC Schalke 04 zurückkehrt!

Hechelmann erklärt Entscheidung

„Wir haben viele Gespräche mit ihm, seinem Umfeld, seinem Management und dem DFB geführt“, erklärte Sportdirektor Andre Hechelmann am Mittwoch vor Medienvertretern. Man habe eine Lösung finden wollen, die für alle passt.

Die Deutschen Gruppenauftritte finden gegen Mexiko (12. November), Neuseeland (15. November) und Venezuela (18. November) statt. In der Theorie hätten die Knappen also die Möglichkeit, in keinem einzigen Liga-Spiel auf Ouedraogo zu verzichten!

Noch am 10. November spielt Schalke gegen Elversberg. Die verpflichtende Abstellperiode beginnt erst drei Tage später. Anschließend ist Länderspielpause. Wenn Schalke danach wieder gegen Düsseldorf (25. November) ran muss, ist die Gruppenphase vorbei und der Spieler könnte zurückbeordert werden.

FC Schalke 04 an „oberster Stelle“

„Wir haben am Anfang Flexibilität und nach hinten auch. Wir entscheiden, wann und wie Assan zur Nationalmannschaft stößt“, erklärte Hechelmann und sagte deutlich: „Die Interessen des Klubs stehen an oberster Stelle. Wir müssen schauen, dass wir eine schlagkräftige Truppe jede Woche zur Verfügung haben.“