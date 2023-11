FC Schalke 04: Faustdicke Ouedraogo-Überraschung – Fans verdutzt

Wohl kaum ein Spieler interessiert die Fans des FC Schalke 04 aktuell so sehr wie Assan Ouedraogo. Der Mittelfeldspieler ist der vielleicht talentierteste Kicker in der Mannschaft von Karel Geraerts. Daher sorgte auch seine Nominierung für die U17-WM (hier mehr zum Turnier lesen) für einiges Aufsehen.

Denn der FC Schalke 04 hätte den Spieler natürlich gerne bei sich, damit er in Liga 2 helfen kann. Zuletzt fehlte Assan Ouedraogo verletzt. Dadurch wackelte plötzlich auch die Weltmeisterschaft in Indonesien. Jetzt die nächste faustdicke Überraschung.

FC Schalke 04: Ouedraogo verreist früher

Wie die Knappen am Mittwochnachmittag nun verkündet, reist Ouedraogo entgegen voheriger Ankündigungen nun schon am Donnerstag (9. November) zum DFB-Team nach Indonesien. Das hängt direkt mit seiner immer noch nicht auskurierten Verletzung zusammen.

Der 17-Jährige fehlte zuletzt mit Oberschenkelproblemen. Im MRT konnten strukturelle Verletzungen wie Muskelrisse ausgeschlossen werden. Dennoch hätten einige Tests gezeigt, dass sich der Spieler nicht bereit fühle, am Freitag für den FC Schalke 04 gegen Elversberg anzutreten. Aus diesem Grund Ouedraogo nun schon eher zur Nationalmannschaft.

S04 mit klarer Forderung

Die Entscheidung erklärt Sportdirektor Andre Hechelmann wie folgt: „Wir geben Assan deshalb schon ab Donnerstag in die Obhut des DFB, damit sie sich ein eigenes Bild machen können und ihn behutsam weiter aufbauen können.“ Bereits vor der EM im Sommer habe der DFB Ouedraogo nach langer Verletzung behutsam ins Spiel integriert.

Allerdings verbindet Schalke die verfrühte Freigabe auch mit einer Forderung. „Unsere klare Erwartungshaltung ist nun, dass der DFB ihn erneut schrittweise an das Team heranführt, um dann zu schauen, ob er für Turniereinsätze in Frage kommt“, so Hechelmann. Bedeutet: Der DFB soll das Juwel keinesfalls für den Turniererfolg verbrennen.

FC Schalke 04 mit Kehrtwende

Die Entscheidung kommt insofern überraschend, als dass Hechelmann noch vor wenigen Tagen in Aussicht stellte, den Spieler gar nicht freizustellen, sollte er nicht fit werden (hier mehr dazu erfahren). Dementsprechend verwundert reagiert auch so mancher Fan.

Allerdings bleibt es dabei, dass der FC Schalke 04 nach der Gruppenphase erneut evaluieren will, ob Ouedraogo in Indonesien bleibt, oder frühzeitig zurück nach Gelsenkirchen kommt.