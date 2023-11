FC Schalke 04: Pikante Aussagen! S04-Boss Hefer irritiert Fans – „Völlig falsches Signal“

Das Saisonziel wurde vor Beginn der neuen Spielzeit von den Klub-Bossen des FC Schalke 04 klar formuliert: Königsblau möchte zurück in die erste Liga. Und das schon in dieser Saison. Nach dem katastrophalen Saisonstart ist man davon weit entfernt – die Verantwortlichen mussten zurück rudern.

Mit dem neuen Trainer sind auch die Ansprüche des FC Schalke 04 neu formuliert worden. Statt des Wiederaufstiegs steht die Stabilisation des Teams im Vordergrund. Man möchte zu der Basis zurückkehren, bevor man zu große Ziele formuliert, hieß es. Umso erstaunlicher sind neueste Aussagen von Aufsichtsratsboss Axel Hefer.

FC Schalke 04: Hefer hat Europa weiterhin im Blick

Seit dem Abstieg 2021 hat die neue Vereinsführung um Hefer, Sportchef Peter Knäbel und Finanzchefin Christina Hühl-Hamers immer wieder langfristige Ziele für den Klub definiert. Einer der Hauptthemen dieser Zielsetzung: den FC Schalke innerhalb eines fünf bis sieben Jahres-Plans wieder ins europäische Geschäft zu bringen. Das betonten die Klub-Bosse auch nach dem erneuten Abstieg in der vergangenen Saison.

Trotz des katastrophalen Startes in die laufende Zweitliga-Saison hat man diese Vision wohl weiterhin nicht aus den Augen verloren. In einem „Kicker“-Interview betonte der Knappen-Boss, dass er Schalke in fünf Jahren „mit einer Europapokal-Teilnahme in Sichtweite“ sehen würde.

Gelingen soll dies mit einem „nachhaltigen Aufstieg“, wie Hefer erläutert. „Wir wollen eine Mannschaft entwickeln, die auch in der 1. Liga bestehen kann. Wir haben sicherlich noch zu hohe Schulden, aber wir haben auch Vermögenswerte wie kaum ein anderer“, ergänzte er und zielt auf die Veltins Arena oder die Catering- und Vermarktungsrechte des Klubs ab.

Fans können Hefer-Aussage nicht nachvollziehen

Eine äußert gewagte Aussage, wenn man die aktuelle Situation des Klubs betrachtet. Von den Aufstiegsrängen ist S04 weit weg, genauer gesagt ganze acht Punkte bis Platz drei, sogar elf Zähler auf Platz zwei. Von einer Europapokal-Teilnahme ist S04 mehr als nur eine Liga entfernt. Auch die Fans des Pottklubs trauten ihren Ohren nicht, als sie die Aussagen Hefers hörten.

„Solche Aussagen sind das größte Problem des Vereins. Offensive Denkweise schön und gut, aber damit schießt er deutlich über das Ziel hinaus“, schreibt ein Fan auf „X“(ehemals Twitter). „Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Wie kann man in einer solchen Situation so etwas sagen? Das ist ein völlig falsches Signal“, betonte ein anderer. Das Interview von Hefer kam bei vielen Fans also überhaupt nicht gut an.