FC Schalke 04: Leih-Star gerät ins Schwärmen – plant er seine Zukunft bei S04?

In der Jugendakademie von Schalke 04 spielen jedes Jahr aufstrebende Talente. Wir zeigen Dir die besten Spieler, die die Knappenschmiede seit 1999 hervorgebracht hat.

Gleich nach seinem ersten Auftritt waren die Fans in ihn verliebt: Andreas Vindheim begeisterte bei seinem ersten Einsatz für den FC Schalke 04 mit einem Tor und einer Vorlage. Die Leihe des Norwegers, so schien es, würde sich voll bezahlt machen.

Dann kam eine schwere Verletzung dazwischen, die Vindheim seit zwei Monaten außer Gefecht setzt. Vindheims Euphorie für den FC Schalke 04 scheint das allerdings keinen Abbruch zu tun.

FC Schalke 04: Vindheim spricht über die Gründe seines Wechsels

Im Winter kam Vindheim von Sparta Prag. Statt Meisterkampf und Europa League hieß es für ihn plötzlich zweite Liga. Seine Entscheidung bereut der 26-Jährige aber keineswegs. „Schalke ist ein massiv großer Verein, da kann man nicht ablehnen“, schwärmt er in der neusten Ausgabe des „Schalker Kreisels“.

Das ist Andreas Vindheim

Geburt: 04.08.1995 in Bergen

Position: Rechtsverteidiger

Größe: 1,84 Meter

Im Januar 2022 von Sparta Prag an die Schalker ausgeliehen

S04 besitzt eine Kaufoption

Zuvor sei er bei Sparta ohnehin unglücklich mit seiner Situation gewesen. Kurz nach dem Jahreswechsel habe dann Schalke Interesse an ihm bekundet. Nach zwei persönlichen Gesprächen mit Rouven Schröder und damals noch Dimitrios Grammozis sei die Sache für ihn klar gewesen.

Vindheim im Training mit Trainer Mike Büskens. Foto: IMAGO/Team 2

Vindheims Ziel mit dem FC Schalke 04

Auch wenn S04 derzeit im Unterhaus spiele, „so sind die Ambitionen hier doch ganz klar auf die baldige Rückkehr in die Bundesliga ausgerichtet“, berichtet Vindheim weiter. Die Chancen stehen gut: Nach dem letzten Spieltag ist Schalke erstmals Tabellenführer in dieser Saison.

Vindheim will in den verbleibenden fünf Spielen unbedingt helfen, den Traum wahr zu machen. „Dafür aufzulaufen, ist eine tolle Herausforderung“, verdeutlicht er. „Ich möchte ein Teil davon sein, wenn es am Ende Wirklichkeit wird.“

Plant Vindheim seinen Verbleib beim FC Schalke 04?

All das klingt nicht so, als würde er im Sommer schon wieder gehen wollen. Schalke hat den Sparta-Spieler zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen. Allerdings verankerte Sportdirektor Schröder wie bei vielen anderen Spielern auch eine Kaufoption im Vertrag.

Diese soll laut Berichten unabhängig von Liga-Zugehörigkeit bei rund 1,3 Millionen Euro liegen. Um für sich selbst weiter Werbung zu machen, wäre ein zeitnahes Comeback für Vindheim sicherlich hilfreich.

Der FC Schalke 04 ist neben dem Aufstiegskampf auch voll in den Planungen für die kommende Saison. Baggert der S04 dabei bei der Konkurrenz an? (Hier mehr dazu). (mh)