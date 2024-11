FC Schalke 04: Younes nimmt sich Mitspieler zur Brust – „Darfst du einfach nicht machen“

Der Punkt beim Hamburger SV war hochverdient – und fühlte sich wie ein Sieg an. Insbesondere nach einer desolaten ersten Hälfte hatte beim FC Schalke 04 wohl kaum noch jemand mit etwas Zählbarem gerechnet. Dann aber ließen Amin Younes und Kenan Karaman den Gästeblock beben.

Doch auch, wenn der FC Schalke 04 die Heimreise mit positiven Gefühlen antrat, gab es Raum für Kritik. Speziell die Phase, in der die Knappen innerhalb weniger Minuten zwei Tore schlucken mussten, warf Fragen auf. Torschütze Younes appelliert an die Mitspieler.

FC Schalke 04: Krasser Aussetzer

Was war passiert? Nach einer guten halben Stunde hatte Marcin Kaminski einen Hamburger Spieler am eigenen Strafraum gefoult. Den anschließenden Freistoß zirkelte Marco Richter ins Tor – Schalke lag hinten. Doch statt sich in Ruhe zu sammeln, stürzte Ron Schallenberg die Knappen Sekunden darauf vom Regen in die Traufe.

Im eigenen Strafraum passte er den Ball unbedrängt ins Zentrum. Doch dort kam Keeper Justin Heekeren nicht mehr rechtzeitig hin, sodass Ransford-Yeboah Königsdörffer zum 0:2 einschob (hier mehr zur Szene lesen). Vermutlich alle Fans rechneten in diesem Moment, dass dies der Nackenschlag für den FC Schalke 04 sei.

Younes mit ernsten Worten

Im zweiten Durchgang drehte S04 dann aber auf und kam noch zu einem Punkt. Dennoch wollte Amin Younes die erste Halbzeit nicht unkommentiert stehen lassen. „Du darfst einfach so individuelle Fehler nicht machen“, hieß es in Richtung Schallenberg. „Das müssen wir einfach abstellen“, stellte Younes nach dem Spiel klar.

Auch zeigte er sich etwas enttäuscht, dass es nach der Aufholjagd nur einen Punkt gab. „Das müssen wir einfach im Kopf haben, dass wir hinten raus dann einfach so Spiele gewinnen müssen.“

FC Schalke 04: Schwieriges Restprogramm

Mit dem Unentschieden liegen die Knappen jetzt auf dem 13. Platz, zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen. Der Punkt ist für die schwierigen Wochen, die bis zum Winter folgen, ein guter Anfang. Als Nächstes kommt der 1. FC Kaiserslautern in die Veltins-Arena.