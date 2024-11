FC Schalke 04: Fan-Albtraum! Ausgerechnet Borussia Dortmund ist schuld

Wie sehr die Fans ihren FC Schalke 04 unterstützen, zeigte sich am Wochenende wieder. Auch in Hamburg waren mehrere Tausende dabei. Trotz des Absturzes in die 2. Liga stehen die Anhänger hinter ihrem Verein. Noch immer ist S04 an den Mitgliedern gemessen einer der größten Vereine Deutschlands.

Doch in Sachen Mitgliedern gibt es jetzt eine bittere Nachricht zu verkraften. Und die sendet ausgerechnet der Erzrivale Borussia Dortmund. Der hängt den FC Schalke 04 nämlich endgültig ab.

FC Schalke 04 verliert an Boden

Jahrelang waren die Knappen hinter dem FC Bayern München die klare Nummer 2 in Deutschland. Nicht nur sportlich, sondern auch auf die Anzahl der Mitglieder bezogen. Das änderte sich allerdings erstmals 2016. Mit dem sportlichen Aufstieg unter Jürgen Klopp legte der BVB auch bei den Mitgliederzahlen zu und konnte dem blau-weißen Rivalen erstmals Konkurrenz machen.

Seitdem war es immer wieder ein hin und her. Doch spätestens jetzt muss man beim FC Schalke 04 einsehen: Der Kampf um den Status des zweitgrößten Vereins des Landes ist verloren. Das zeigen die neusten Zahlen beider Vereine deutlich.

Trotz Absturzes legt Schalke zu

Zunächst die gute Nachricht: Trotz sportlichem Absturzes springen die Mitglieder der Knappen nicht ab. Vor Saisonbeginn hatte Königsblau eine Mitgliederanzahl von um die 186.000 verkündet. Rund um die Mitgliederversammlung während der Länderspielpause kam dann heraus: Mittlerweile sind es 190.400!

Damit nimmt man weiter Kurs auf die Marke von 200.000 Mitgliedern, die man am allerliebsten noch in dieser Saison knacken würde. Auch, damit man weiter mit Borussia Dortmund Schritt halten kann.

FC Schalke 04 vom BVB abgehängt

Denn jüngst gab auch die Borussia ihre neuste Mitgliederzahl bekannt: 218.493! Damit enteilen die Schwarz-Gelben ihrem Rivalen immer weiter und zementieren ihren Status als Nummer 2 in Deutschland.

Übrigens: Unangefochten auf Platz 1 liegt natürlich der FC Bayern München. Um den Rekordmeister zu knacken, müssten der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund beinahe zusammenlegen. Der FCB beheimatet aktuell nämlich rund 360.000 Mitglieder.