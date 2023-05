FC Schalke 04: Auch bei Klassenerhalt – Star will S04 verlassen

Bundesliga oder 2. Bundesliga – in welcher Liga der FC Schalke 04 in der kommenden Saison spielt, steht zwei Spieltage vor Schluss noch immer nicht fest. Vom Klassenerhalt hängen bei den Königsblauen viele Personalentscheidungen ab.

Ein Verbleib in der Bundesliga würde für den FC Schalke 04 einige Dinge erleichtern. Mehrere Leistungsträger wären dann fest an den Klub gebunden. Aber: Ein Star wird Schalke wohl am Saisonende verlassen – egal in welcher Liga der Klub kickt. Die Rede ist von Alex Kral.

FC Schalke 04: Kral will gehen

Bei Tom Krauß und Moritz Jenz greift die Kaufoption, wenn Schalke drin bleibt. Bei Maya Yoshida verlängert sich der Vertrag bei Klassenerhalt automatisch um ein Jahr. Drei wichtige Personalien hängen also schon mal am Ligaverbleib.

Keine Chance wird der FC Schalke 04 aber wohl bei Alex Kral haben. Der Tscheche macht im Sommer den Abflug – und das auch wenn S04 in der Bundesliga bleibt. Nach Informationen der „Bild“ will Kral zu Union Berlin wechseln.

Kral, aktuell aufgrund einer Sonderreglung von Spartak Moskau an Schalke verliehen, soll sich schon vor einigen Wochen mit Union Berlin geeinigt haben. Demnach wolle der 24-Jährige in der kommenden Saison mit den Berlinern in der Champions League spielen.

Kral-Abgang ist doppelt bitter

Für Schalke ist ein Abgang von Kral nicht nur aus sportlicher Sicht sehr bitter, denn klar ist: Königsblau bekommt für Kral keinen einzigen Cent. Der Mittelfeldspieler ist lediglich ausgeliehen. Das Geld für einen Kral-Transfer streicht in dem Fall Spartak Moskau ein.

Neben Kral werden Schalke weitere Profis im Sommer verlassen. Simon Terodde gab seinen Abschied bereits vor einigen Wochen bekannt. Wohin er wechselt, ist noch unklar. Alexander Schwolow und Eder Balanta werden nach der Leihe wohl zu ihren Klubs zurückkehren.