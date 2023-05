FC Schalke 04: Selbst bei Klassenerhalt – S04 droht bitterer Abgang

Beim FC Schalke 04 stehen hinter dem Kader für die nächste Spielzeit noch viele Fragezeichen. Vieles wird davon abhängen, ob Königsblau in den letzten vier Spielen den Klassenerhalt noch klarmachen kann oder nicht.

Bei einem Star des FC Schalke 04 stehen die Chancen aber ohne schlecht – selbst wenn S04 den Klassenerhalt schafft. Die Rede ist von Alex Kral. Den defensiven Mittelfeldspieler wird S04 wohl nicht halten können.

FC Schalke 04 kann Kral wohl nicht halten

Per Sonderreglung sicherte sich der FC Schalke 04 im Sommer die Dienste von Alexander Kral. Der 24-Jährige steht offiziell bei Spartak Moskau unter Vertrag, darf aber dank der FIFA-Regel für ausländische Spieler in Russland zum Nulltarif bei Schalke spielen.

Wie es mit der Sonderregel im Sommer weitergeht, ist noch nicht geklärt. Aber selbst wenn Kral im kommenden Jahr erneut kostenlos per Leihe bei Schalke spielen könnte, wird es für Königsblau wohl nichts. Der Tscheche soll vor einem Wechsel zu einem Bundesliga-Konkurrenten stehen.

Union Berlin heiß auf Kral

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Union Berlin großes Interesse an Kral. Der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet sogar schon von einem ersten Treffen zwischen Kral und dem Hauptstadt-Klub. Demnach soll der 24-Jährige in der Länderspielpause im März bereits zu Gesprächen in Berlin gewesen sein.

Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Schalke 04 kämpft um Kral, will den Führungsspieler unbedingt halten. Chancen werden S04 aber nur im Falle des Klassenerhalts ausgerechnet – und selbst dann bietet Union Berlin wohl das bessere Gesamtpaket aus Perspektive und Gehalt. Union Berlin ist drauf und dran sich für die Champions League zu qualifizieren. Für die Dreifachbelastung braucht es allerdings einen breiteren Kader – und da soll Kral helfen.

Für den Fall, dass Kral den FC Schalke 04 im Sommer verlässt, gibt es aber bereits eine mögliche Alternative: Ron Schallenberg, Kapitän beim SC Paderborn, soll bei Königsblau laut Berichten ganz oben auf der Liste stehen.