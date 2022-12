FC Schalke 04: Steigen die Knappen ab? So denken die Fans über die aktuelle Lage

19 Spiele, 19 Chancen – wenn die Bundesliga im Januar weitergeht, kämpft der FC Schalke 04 ums Überleben. Dass es im Jahr nach dem Aufstieg nur um den Klassenerhalt geht, war allen klar. Und dennoch besorgte der sportliche Tiefflug in der Hinrunde alle.

Der FC Schalke 04 setzte alle Hebel in Bewegung. Frank Kramer wurde wieder entlassen, Thomas Reis neu installiert. Mit ihm kehrte ein klein bisschen Anti-Abstiegs-Euphorie zurück. Doch wie sehen Fußball-Fans die aktuelle Lage der Knappen? DER WESTEN hat nachgefragt.

FC Schalke 04: Letzter und trotzdem Hoffnung

Die sportliche Ausbeute in den bisherigen 15 Spielen ist überschaubar. Die Knappen konnten lediglich zwei Spiele gewinnen. Im Vergleich dazu hagelte es zehn Niederlagen. Mit gerade mal neun Punkten steht man auf dem letzten Platz.

Erinnerungen an 2021 werden wach. Nach einer beinahe historischen Sieglosserie war der FC Schalke 04 damals schon nach der Hinrunde gefühlt abgestiegen. So aussichtslos ist es aktuell nicht. Nicht nur, dass zum rettenden Ufer gerade mal fünf Zähler fehlen. Auch die Auftritte unter Thomas Reis schürten Hoffnungen, dass es auf Schalke bald wieder ansehnlicheren Fußball zu sehen gibt.

So bewerten Fans die Lage

Viele Fans – auch Nicht-Schalke-Anhänger – waren im Sommer froh, dass die Königsblauen wieder aufstiegen. Der Traditionsverein wurde vermisst. Jetzt direkt der erneute Abstieg? Das wollen glauben viele nicht.

DER WESTEN hat unter seinen Lesern (auch Nicht-S04-Fans) eine Umfrage gestartet. Rund 7.972 Stimmen (Stand: 15. Dezember, 14 Uhr) wurden abgegeben. Das Ergebnis: Mit 52 Prozent der Stimmen sind mehr als die Hälfte überzeugt, dass sich Schalke den Klassenerhalt sichern wird.

35 Prozent glauben dagegen eher, dass der FC Schalke 04 in der kommenden Saison wieder in Unterhaus antreten muss. 13 Prozent wollen sich dagegen noch nicht festlegen.

FC Schalke 04: So ist das Programm

Schalke startet direkt mit einem richtigen Kracher ins neue Jahr. Am 21. Januar wartet das Duell gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Drei Tage später empfängt man zu Hause RB Leipzig. Wenige Tage später steht dann noch ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln an.

Um möglichst viele Punkte aus den Spielen zu holen, haben die Knappen in der Vorbereitung ein volles Programm. Bis Weihnachten stehen noch zwei Tests (Hajduk Split und VfL Osnabrück) an. Nach dem Jahreswechsel trifft man im Trainingslager auf den FC Zürich und Nürnberg. Und eine Woche vor Ligabeginn steht der Test gegen Werder Bremen an.