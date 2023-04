FC Schalke 04: Ex-S04-Flirt heiß begehrt – jetzt will ihn ausgerechnet der Erzrivale

Auf dem Transfermarkt hat es der FC Schalke 04 richtig schwer. Neben der unsicheren sportlichen Zukunft fehlt im Regelfall auch das Geld, um große Deals zu stemmen. Auch deshalb ging den Knappen wohl so mancher Spieler durch die Lappen.

Vergangenen Sommer wurde der FC Schalke 04 mit einem belgischen Flügelflitzer in Verbindung gebracht. Er wechselte wenig später für gutes Geld nach England und steht nun wieder im Fokus. Selbst Schalkes Erzrivale aus Dortmund hat wohl ein Auge auf ihn geworfen.

FC Schalke 04: Deal kam nicht zustande

In England gibt es aktuell zwei Fußballthemen. Neben dem spannenden Meisterkampf zwischen dem FC Arsenal und Manchester City sorgt vor allem der FC Burnley für Aufruhr. In der zweiten Liga marschierte das Team vorne weg und steht frühzeitig als Aufsteiger fest.

Großen Anteil daran hat ein Spieler, der vor einigen Monaten noch beim FC Schalke 04 gehandelt wurde: Manuel Benson (hier mehr Infos). Doch statt ins Ruhrgebiet zu wechseln, entschied sich der damalige Royal-Antwerpen-Spieler für Burnley, der vier Millionen Euro auf den Tisch legte. Spätestens bei dieser Summe hätten sich die Knappen wohl zurückziehen müssen.

Benson überzeugt in England.

Mehrere Vereine interessiert

Auch im englischen Unterhaus zeigte der Flügelflitzer, was in ihm steckt. Neben drei Vorlagen fiel er vor allem durch seine zehn Treffer auf. Und das, obwohl er meistens gar nicht in der Startelf steht.

Aus diesem Grund wird mehreren Vereinen Interesse an Benson nachgesagt. Laut des Journalisten Ekrem Konur hätten Olympique Marseille und Schalke-04-Rivale Borussia Dortmund ein Auge auf den Rechtsaußen geworfen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Burnley Benson überhaupt verkaufen will. Das Gerücht könnte also auch schnell wieder einschlafen.

FC Schalke 04: Ohne Chance

Chancenlos – wenn überhaupt noch Interesse bestünde – wären wohl die Knappen, für die wie schon im Sommer das Gesamtpaket vermutlich zu groß wäre. Stattdessen holten die Verantwortlichen für den Flügel erst noch Kenan Karaman und im Winter auch noch Tim Skarke.