1. FC Köln – FC Schalke 04: Königsblau unter Schock! Hiobsbotschaft trifft S04 hart

Gefordert beim Spitzenreiter braucht Königsblau sein Top-Sturmduo bei 1. FC Köln – FC Schalke 04 mehr denn je. Doch kurz vor Anpfiff folgt der Schock.

Moussa Sylla fehlt. Nicht nur bei 1. FC Köln – FC Schalke 04. Der beste S04-Torjäger hat sich verletzt und wird wochenlang ausfallen. Eine ganz bittere Kunde für die Knappen, bei denen nun ein Neuzugang ins kalte Wasser geschmissen wird.

1. FC Köln – FC Schalke 04: Schock um Moussa Sylla

Im Transferwinter mussten sich die S04-Entscheider noch mit lukrativen Angeboten für Moussa Sylla auseinandersetzen. Am Ende schlug man Ablöse-Gebote in zweistelliger Millionenhöhe aus. Zu wertvoll ist der Malier für Königsblau. Entsprechend bitter ist, was nun folgt.

Moussa Sylla hat sich verletzt. Das verkündete der Klub am Sonntag unmittelbar vor dem Anpfiff des Topspiels 1. FC Köln – FC Schalke 04. Eine Hiobsbotschaft, denn der 25-Jährige ist nicht nur der beste S04-Goalgetter, sondern einer der besten Stürmer ligaweit. Zusammen mit Kapitän Kenan Karaman bildete er ein Traum-Sturmduo, das 24 der 37 Schalker Tore schoss.

Top-Torschütze fehlt wochenlang

Vorerst muss Karaman nun auf seinen kongenialen Partner verzichten. Am Freitag hatte sich Sylla im Training einen Muskelfasseriss zugezogen. Er fehlt „bis auf weiteres“, heißt es vom Verein. Erfahrungsgemäß bedeuten solche Verletzungen aber Ausfallzeiten von rund sechs Wochen. Dass obendrein auch noch Juwel Taylan Bulut erkrankt passen muss, macht es noch schlimmer.

Zeit, einen Neuzugang ins kalte Wasser zu werfen. Pape Meissa Ba wurde im Januar aus Frankreich verpflichtet. Eigentlich, um sich hinter dem etablierten Sturmduo langsam zu akklimatisieren und ab Sommer als Sylla-Ersatz zu dienen (hier mehr dazu). Denn der wird aller Voraussicht nach zu dringend benötigtem Geld gemacht.

Nun aber ist Ba direkt gefordert. Schon bei 1. FC Köln – FC Schalke 04 steht er in der Startelf. Dass auch er Tore schießen kann, bewies er in Frankreichs Ligue 2 endrucksvoll. Allein in der Hinrunde gelangen ihm zehn Tore in 17 Partien.