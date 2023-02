Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04: Ex-S04-Star Itakura warnt vor Wiedersehen – „Werden sehr hart kämpfen“

In der vergangenen Saison ist Ko Itakura zu einem wahren Publikumsliebling beim FC Schalke 04 gereift. Trotz der großen Beliebtheit und Qualität des Japaners haben die Königsblauen nicht die Kaufoption gezogen und so schloss er sich im Sommer Borussia Mönchengladbach an.

Nun steht am Samstag (04. Januar) im Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04 das große Wiedersehen zwischen Itakura und seinem ehemaligen Klub an. Vor diesem hat der Japaner nun seine aktuellen Teamkollegen gewarnt.

FC Schalke 04: Itakura warnt vor S04

„Die Schalker kommen mit viel Energie. Die Spieler geben alles für diesen Verein und werden sehr hart kämpfen, um hier etwas zu holen“, meint der Japaner in einem Interview auf der Vereinshomepage der Gladbacher. Dann führt er fort: „Deshalb müssen wir darauf eingestellt sein, mit voller Konzentration in das Spiel gehen und unseren Fußball durchbringen. Wenn wir das schaffen, werden wir am Samstag erneut erfolgreich sein“.

Am vergangenen Wochenende hat Gladbach gegen die TSG Hoffenheim die ersten drei Punkte in diesem Kalenderjahr eingefahren. Für den Innenverteidiger ist allerdings klar: „Jetzt gilt es, am Wochenende gegen Schalke genau da weiterzumachen“.

FC Schalke 04: Itakura spricht über Wiedersehen mit Ex-Klub

Im Anschluss hat der Japaner auch über das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen gesprochen. „Ich freue mich sehr darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen, ich möchte da keinen rausnehmen“, so der 26-Jährige. Dann ergänzt er: „Ich hatte eine gute Zeit in Gelsenkirchen, und es wird einfach schön, meine alten Mannschaftskollegen wiederzutreffen“.

Seine Vergangenheit bei den Königsblauen wird ihn nun allerdings nicht davon abhalten, alles für die Fohlen zu geben, um die dringend benötigten drei Punkte im Borussia-Park zu behalten. „Ich habe letztes Jahr dort gespielt und mich wohlgefühlt. Aber ich will dieses Spiel für Borussia gewinnen und werde nun alles für meine aktuelle Mannschaft geben“, verspricht der Verteidiger.