Augsburg – Schalke: Klare Ansage! Ex-BVB-Star will S04 keine Chance lassen

Nach der 2. Liga ist der DFB-Pokal dran: Für den FC Schalke 04 geht es dabei gegen einen Bundesligisten. In der 2. Runde gastiert Königsblau beim FC Augsburg (29. Oktober, 18 Uhr). Dort kommt es zum einen zu einem Wiedersehen mit einem ehemaligen S04-Profi und zu einem Duell gegen einen Ex-BVB-Star.

Marius Wolf ist nämlich seit dieser Saison beim FC Augsburg und will Schalke 04 ärgern, wie er im Interview mit DER WESTEN verrät – vor allem, um die BVB-Fans glücklich zu machen.

Augsburg – Schalke: Ex-BVB-Star will S04 ärgern

Es war ein Wochenende zum Vergessen für Schalke 04. Gegen Greuther Fürth setzte es eine heftige 3:4-Pleite in der eigenen Veltins-Arena. Jetzt wollen die Gelsenkirchener bei den Fans für eine Wiedergutmachung sorgen. Die Chance dazu bietet sich im DFB-Pokal beim FC Augsburg.

Auch interessant: FC Schalke 04: Paukenschlag bei der Konkurrenz! S04-Fans zittern schon

Doch gegen den Bundesligisten wird es alles andere als einfach. Zumal die Fuggerstädter am 8. Spieltag ausgerechnet Schalkes Erzrivalen Borussia Dortmund ärgern konnten. Trotz 0:1-Rückstand gewann der FCA die Partie noch mit 2:1 und holte sich drei wichtige Punkte. Dabei konnte man auch den BVB ärgern. Gleiches soll nun auch S04 widerfahren, wie Marius Wolf erklärt.

Der Ex-BVB-Star will die Dortmunder-Anhänger glücklich machen. „Das hoffe ich doch sehr. Es ist natürlich unser Ziel, dass wir zu Hause gegen Schalke weiterkommen“, betont Wolf im Interview mit DER WESTEN.

„Wollen als Gewinner vom Platz“

Auch wenn es beim FC Schalke aktuell mal wieder chaotisch zugeht und die Ergebnisse sowie die Leistung überhaupt nicht stimmen, will Augsburg den Revierklub nicht auf die leichte Schulter nehmen.

„Es ist ein Pokalspiel und da haben wir alle natürlich viel erlebt – sowohl positiv als auch negativ. Es kann hier nur einen Gewinner und einen Verlierer geben. Wir wollen als Gewinner vom Platz gehen“, lautet die deutliche Ansage von Wolf.

Mehr Nachrichten für dich:

Was S04 wenig Hoffnung und Mut macht: In den vergangenen drei Jahren flog der fünffache Pokalsieger immer in der 2. Runde raus. Ob sich das gegen Augsburg ändern wird?