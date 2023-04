Alexander Nübel: Wechsel-Entscheidung wohl klar – das letzte Wort ist trotzdem nicht gesprochen

Die Zeit in Monaco scheint sich dem Ende entgegen zu neigen. Alexander Nübel erlebte bei der AS Monaco eine Achterbahnfahrt. Von anfänglichen Schwierigkeiten zu einer bockstarken Phase und nun eher gedämpfter Euphorie – der Ex-Star des FC Schalke 04 nahm alles mit.

Nach zwei Jahren geht die Leihe im Sommer nun zu Ende. Wie geht es für Alexander Nübel weiter? Bemüht sich Monaco um einen festen Transfer oder geht es zurück zum FC Bayern München? Die erste Entscheidung scheint gefallen.

Alexander Nübel: Trainer-Rüffel für Keeper

Nübel und die Monegassen befinden sich im Schlussspurt der Saison. Es geht um die Champions-League-Qualifikation. Hier hat man aktuell das Nachsehen gegenüber Olympique Marseille und RC Lens.

++ Schalke 04: Bittere Kunde für S04-Leihspieler – kaum geht es um was, sitzt er wieder auf der Bank ++

In der aktuellen Saison stand der 26-Jährige zwar jede einzelne Minute auf dem Platz, doch zuletzt handelte er sich auch einen Rüffel des Trainers ein. „Er hatte auch Phasen, in denen er bessere Leistungen erbracht hat als in den letzten Wochen“, erklärte Philippe Clement über Alexander Nübel. „Jetzt liegt es an ihm, zu beweisen, dass er in der richtigen Form für diesen Endspurt ist.“

Monaco-Zukunft vom Tisch

Doch egal, wie sich die Bayern-Leihgabe in den kommenden Wochen präsentiert: Ein langfristiger Verbleib im Fürstentum scheint vom Tisch. Das berichtet zumindest „L’Equipe“. Demnach stehe die Rückkehr Alexander Nübels zum FC Bayern München fest.

Dem Rekordmeister hatte sich der Torwart 2020 unter viel Wirbel angeschlossen und bei seinem Ex-Klub Schalke 04 viel verbrannte Erde hinterlassen. Im Schatten von Manuel Neuer konnte er sich allerdings nie durchsetzen, weswegen ihn der Klub in der Ligue 1 parkte.

Alexander Nübel: Wie geht’s in München weiter?

Doch es bleibt die Frage: Kehrt Nübel wirklich in den Süden Deutschlands zurück? Mehrfach hat er klar gemacht, sich nicht wieder auf die Bank setzen zu wollen. Weil allerdings Manuel Neuer ab Sommer wieder fit, Yann Sommer seit dem Winter da und auch Sven Ulreich Teil des Teams ist, gäbe es gleich einen Vierkampf.

Ob sich Alexander Nübel das antut, bleibt abzuwarten. Der Torwart-Sommer in München dürfte jedenfalls nicht nur wegen dieser Personalie heiß werden.