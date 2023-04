Bayern – BVB: Talk bei Sky eskaliert! Heftige Kahn-Attacke gegen Ex-Kollegen

Beim TV-Sender Sky flogen schon vor dem Anpfiff des Bundesliga-Gipfeltreffens zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund die Fetzen. Oliver Kahn platzte im Interview der Kragen. Es ging um Julian Nagelsmann, Lothar Matthäus und das legendäre „Mia san mia“. Aber der Reihe nach.

Während der Länderspielpause hatte der FC Bayern München für ein großes Beben in Fußball-Deutschland gesorgt, als er sich überraschend von Trainer Julian Nagelsmann getrennt hatte. Was dem FCB daraufhin von vielen Seiten vorgeworfen worden war: Die Art und Weise, wie Nagelsmann von seinem Aus erfuhr.

Bayern – BVB: Kahn greift Matthäus bei Sky an

So soll der entlassene Coach über die Medien davon erfahren haben, dass seine Zeit bei den Bayern ein Ende findet. Der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte darüber berichtet, ehe Nagelsmann in seinem Ski-Urlaub darüber von Bayern informiert wurde. Auch Lothar Matthäus kritisierte diesen Umstand scharf. „Es ist mir ein Rätsel, wie es sein kann, dass ein italienischer Journalist als Erster über die Vorgänge an der Säbener Straße berichten kann“, schrieb der Sky-Experte vor dem Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund in seiner Kolumne für den TV-Sender.

An der Art der Kommunikation des FC Bayern ließ der frühere Münchner Profi kein gutes Haar. „Viel schlimmer aus der Sicht von Nagelsmann finde ich, dass Uli Hoeneß, Herbert Hainer, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn in den letzten Wochen ihren Trainer so sehr gelobt haben, wie ich es zugunsten eines Chef-Coachs in München noch nie erlebt habe.“ Daher ist sich Matthäus sicher, dass Nagelsmann die Entlassung „kalt erwischt“ habe.

Matthäus kam zum Schluss: „Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass das Familiäre, dieses beschützende Etwas, das diesen Verein von allen anderen unterscheidet, so nicht mehr vorhanden ist. Das Mia san mia wird teilweise mit Füßen getreten.“

Sky: Vor Bayern – BVB ging’s rund

Am Samstagabend war Oliver Kahn unmittelbar vor dem Spiel zwischen Bayern und Dortmund bei Sky im Gespräch mit Moderator Sebastian Hellmann sowie Experte Matthäus. Angesprochen auf den unglücklichen Umgang mit Nagelsmann erklärte der Bayern-Vorstandsboss zunächst ruhig und nüchtern, dass der Verein seinem Trainer nicht am Telefon die Trennung mitteilen wollte. „Das ist einfach nicht unser Stil“, so Kahn. Daher habe man Nagelsmann zu einem Gespräch an die Säbener Straße beordert. Bevor es zu diesem persönlichen Gespräch kam, wurde die Information jedoch an die Öffentlichkeit getragen – was Fans und Experten wie Lothar Matthäus zu ihrer Kritik führte.

Auf diese Kritik wollte Kahn am Samstagabend bei Sky vor dem Spiel zwischen Bayern und Dortmund eingehen – und wie! Der 53-Jährige griff seinen ehemaligen Teamkollegen Matthäus scharf an und meinte: „Was ihr euch immer rausnehmt! Ihr greift den Verein einfach an in dieser Situation. Oder auch du, Lothar! Was meinst du denn damit, dass das ‚Mia san mia‘ mit Füßen getreten wird? Du stellst solche Behauptungen einfach auf, und dann kann sich jeder seinen Teil dazu denken.“

Matthäus ließ den Angriff nicht auf sich sitzen und konterte: „Es hat sich nun mal etwas gewandelt beim FC Bayern. Das war früher ganz einfach anders.“

Bayern – Dortmund: Schlagabtausch bei Sky

Kahn darauf: „Es war doch auch früher bei uns schon so, dass schon mal schwierige Entscheidungen getroffen werden mussten.“

Auf einen gemeinsamen Nenner kamen die beiden am Samstagabend nicht mehr. Fakt ist nur: Die Zeit von Julian Nagelsmann beim FC Bayern nahm ein jähes Ende.