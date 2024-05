RTL und Telekom lassen EM-Bombe platzen

Rund einen Monat vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland haben RTL und die Telekom eine Bombe platzen lassen. Der Kölner TV-Sender und das Telekommunikationsunternehmen machen bei der EM 2024 gemeinsame Sache.

Für die Zeit der EM 2024 zieht das Team von MagentaTV in ein Studio von RTL in Köln Deutz ein. RTL und Telekom bilden ein gemeinsames Team, teilen sich für die Zeit der Europameisterschaft Experten und Moderatoren. Das teilte RTL am Dienstag (7. Mai) in einer Pressemitteilung mit.

RTL produziert EM-Sendung für MagentaTV

MagentaTV, der TV-Anbieter der Telekom, hält die TV-Rechte für alle 51 Spiele der Europameisterschaft 2024. RTL darf zwölf Spiele per Sublizenz ebenfalls übertragen. Und auch ARD und ZDF teilen sich 34 Spiele. Fünf zeigt MagentaTV exklusiv. Soweit war bislang alles klar.

+++ EM 2024: Eklat um DFB-Trikot – Fans schäumen vor Wut +++

Nun aber die Überraschung: RTL und MagentaTV machen bei der EM gemeinsame Sache. RTL produziert die Sendungen in Zusammenarbeit thinXpool TV. Zudem zeigt RTL bei seinen zwölf Spielen die Übertragungen von MagentaTV.

Auf beiden Sendern werden viele bekannte Gesichter zu sehen sein. Dazu zählen Laura Wontorra, Johannes B. Kerner, Lothar Matthäus, Michael Ballack, Steffen Freund, Wolff Fuss, Marco Hagemann, Owen Hargreaves, Jan Henkel, Patrick Ittrich, Florian König, Tabea Kemme, Anna Kraft, Anna Sara Lange, Shkodran Mustafi, Laura Papendick, Thomas Wagner und Jana Wosnitza.

„Titelreife Produktionen aus unserem gemeinsamen Studio-Sendestern“

Darüber hinaus beinhaltet die Kooperation auch alle Tore und alle Highlights aus allen 51 Spielen des Turniers. Diese sollen bereits 15 Minuten nach Abpfiff „in umfangreichen Spielzusammenfassungen auf RTL+ zu sehen“ sein. Weiter heißt es: „Im Zentrum der täglichen EM-Berichterstattung bei RTL steht die von Stefan Raab neukonzipierte Spieltagsshow „Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen“.

Zur Primetime um 20:15 Uhr präsentieren im Wechsel Moderator Elton gemeinsam mit Stefan Kuntz sowie Moderator Jan Köppen gemeinsam mit Stefan Effenberg die Höhepunkte des Spieltags unterhaltsam aufbereitet und pointiert analysiert von Experten aus der Welt des Fußballs.“ Zum Abschluss gibt’s dann nochmal das „Nachtjournal EM-Spezial“ mit den Ereignissen des Tages.

Das könnte dich auch interessieren:

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland, sagt: „Die Vorfreude auf unsere Heim-EURO steigt! Zum ersten Mal werden mit RTL und MagentaTV zwei Partner gemeinsam übertragen, mit titelreifen Produktionen aus unserem gemeinsamen Studio-Sendestern bei RTL, mitten im Herzen der EM Host City Köln. Für unser außergewöhnliches Spitzenteam haben wir dafür eine On-Air-Nationalmannschaft nominiert, die sich aus den besten Fußballexperten des Landes zusammensetzt.“