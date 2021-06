RTL kündigt besonderes TV-Extra an – erst Länderspiel, dann dieses Highlight

Die EM 2021 wirft ihre Schatten voraus. Am Mittwoch bestreitet die deutsche Nationalmannschaft eines von zwei Vorbereitungsspielen auf das große Turnier. Übertragen wird die Partie gegen Dänemark bei RTL.

Für alle Fußballfans hat RTL im Anschluss an die Partie noch ein echtes Highlight parat. Bei der „Nacht der Legenden“ wird ein genauer Blick auf die neusten Mitglieder der Hall of Fame des deutschen Fußballs geworfen.

RTL hat nach dem Länderspiel der Nationalmannschaft ein Highlight parat. Foto: imago images/Sven Simon

RTL ehrt Fußballlegenden

Bereits vergangenen Donnerstag nahm der DFB in einer feierlichen Zeremonie die zehn neusten Mitglieder in seine Hall of Fame auf. Knapp eine Woche später gewährt RTL exklusive Einblicke an diesem Abend.

Im Nachgang an die Partie Deutschland – Dänemark wird eine können Fans einen 35-minütigen Rückblick (23.20 Uhr bis 23.55 Uhr) auf den Abend erleben. Eine ausgiebigere Fassung ist im Stream auf TVNow zu sehen.

Diese zehn Persönlichkeiten wurden in die Hall of Fame aufgenommen:

Oliver Kahn

Berti Vogts

Andreas Möller

Michael Ballack

Wolfgang Overath

Rudi Völler

Jürgen Klinsmann

Klaus Fischer

Hans-Jürgen Dörner

Helmut Schön

Moderiert wurde und wird die Sendung von der bei RTL scheidenden Laura Wontorra. Die 32-jährige Moderatorin wechselt im Sommer zum Streamingdienst DAZN. An ihrer Seite wird der ehemalige Präsident des FC Bayern München Uli Hoeneß als Experte zu sehen sein.

Laura Wontorra moderiert die „Nacht der Legenden“. Foto: imago images/Eibner

Zudem werden einige bekannte Stimmen wie Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus oder Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zu Wort kommen. RTL kündigte ebenfalls an, dass sich einige interessante Gespräche entwickelt hätten.

So soll Hoeneß als neuer DFB-Präsident vorgeschlagen worden sein, welches dieser allerdings dankend ablehnte, sich stattdessen aber als Berater für den Verband in Stellung brachte.

RTL überträgt die letzten Testspiele vor der EM

Neben dem Testspiel gegen Dänemark wird auch der zweite und finale Test gegen Lettland bei RTL zu sehen sein. Abseits der EM besitzt der Privatsender derzeit die Übertragungsrechte für die deutsche Nationalmannschaft.

Bei der Übertragung am Mittwoch wird Lothar Matthäus erstmals in seiner neuen Rolle als RTL-Experte zu sehen sein. Der Rekordnationalspieler ist in Zukunft sowohl für Sky als auch für RTL im Einsatz. (mh)