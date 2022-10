Robert Lewandowski am Boden – DARAN muss er sich erst wieder gewöhnen

Nach der Niederlage des FC Barcelona gegen den FC Bayern München ist das Ausscheiden des spanischen Klubs aus der Champions League nicht mehr zu verhindern. Einer der Leidtragenden des Abends ist Robert Lewandowski, denn statt in der Königsklasse geht es für den Polen in der Europa League weiter.

An den Anblick und die Hymne des neuen Wettbewerbs wird sich Robert Lewandowski dann im neuen Jahr erst wieder gewöhnen müssen. Doch er hat schon Erfahrungen im zweithöchsten europäischen Wettbewerb.

Robert Lewandowski scheidet aus der Champions League aus

Erst im Sommer verließ Robert Lewandowski den FC Bayern in Richtung des FC Barcelona. Nun haben ihn seine alten Kollegen aus der Champions League geschossen. Nach der wiederholten Pleite des spanischen Klubs ist das Ausscheiden aus der Königsklasse nicht mehr zu verhindern. Der Pole blieb dabei besonders glücklos und lieferte nicht einen Torschuss für seinen Klub.

Die erneute Niederlage gegen seinen Ex-Klub war für den 34-Jährigen bereits die dritte in dieser Champions-League-Saison. Mit dem FC Bayern dauerte es 43 Spiele, bis er diese Marke geknackt hat.

Robert Lewandowski feiert Comeback in der Europa League

Nach dem Jahreswechsel wird Lewandowski nun sein Comeback in der Europa League feiern. Bereits in der Saison 2010/11 absolvierte der Pole sechs Spiele im zweithöchsten europäischen Wettbewerb, damals allerdings noch für den BVB. In einer Gruppe mit Karpaty Lviv, dem FC Sevilla und Paris St. Germain erzielte Lewandowski damals ein Tor und eine Vorlage. Die Dortmunder erreichten den dritten Platz – das Europa-League-Aus für den BVB.

Sobald es für den 34-Jährigen dann in der Europa League losgeht, wird er mit Sicherheit größere Ambitionen haben, als direkt wieder aus dem Turnier auszuscheiden. Immerhin fehlt dem Polen noch der EL-Titel in seinem Trophäenschrank. Nun hat er die Chance, diesen zu gewinnen.