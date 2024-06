Robert Lewandowski: Aufregung um den Superstar – plötzlich taucht er HIER auf

Robert Lewandowski zählt zu den großen Superstars bei der Europameisterschaft 2024. Der Pole ist Weltfußballer und einer der besten Stürmer der letzten Jahre. Mit Polen will er bei der EM noch einmal Großes erreichen.

Vor dem nächsten Spiel gegen Österreich entdeckte unser Partnerportal „Berlin Live“ den Superstar Robert Lewandowski plötzlich am Bahnhof in Berlin-Spandau. Dort tauchte er mit seinen Teamkollegen auf.

Robert Lewandowski: Mit der Bahn zum nächsten Spiel

Die polnische Nationalmannschaft um Robert Lewandowski ist während der EM im Sheraton Pelikan Hotel in Hannover untergebracht. Weil dort aber kein Spielort bei der Europameisterschaft ist, müssen die Stars von dort aus in die anderen Städte reisen.

Da trifft es sich gut, dass Hannover einer der großen Umschlagplätze ist. Von dort ist man nicht nur schnell in Dortmund, Düsseldorf, Köln oder Gelsenkirchen, sondern auch in Hamburg und in Berlin. Wenn alles klappt, ist die Anreise mit dem ICE am simpelsten – und darauf setzten die Polen auch.

Zum bevorstehenden Spiel gegen Österreich am Freitag (21. Juni, 18 Uhr) in Berlin reisten sie mit der Deutschen Bahn an. Das sorgte natürlich an den Bahnhöfen kurzzeitig für Aufregung. Sowohl in Hannover beim Einsteigen, als auch beim Ausstieg in Berlin-Spandau wurde die polnische Nationalmannschaft von Polizeibeamten abgeschirmt und begleitet. Mehr Infos und Hintergründe zu der Anreise der polnischen Nationalmannschaft liest du hier bei Berlin Live!

Lewandowski vor Comeback?

Robert Lewandowski stieg mit einem Lächeln aus dem Zug. Der Superstar fehlte im ersten Spiel gegen die Niederlande (1:2) mit muskulären Problemen. Beim nächsten Spiel gegen Österreich soll der Bundesliga-Rekordtorschütze aber wieder mit dabei sein.