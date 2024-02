RB Leipzig – Gladbach: Todesfälle überschatten Top-Spiel – Fans schweigen

Der Fußball ist am Samstagabend in den Hintergrund gerückt. Eigentlich hatten sich bei RB Leipzig gegen Gladbach alle Beteiligten auf ein spannendes und mitreißendes Top-Spiel in der Bundesliga gefreut. Jedoch überschatteten gleich zwei Todesfälle die Begegnung.

Sowohl auf Seiten der Leipziger als auch bei den Gladbachern gab es einen solchen zu betrauern. Die Vereine informierten jeweils während des Spiel zwischen RB Leipzig und Gladbach darüber. Ein Großteil der Zuschauer im Stadion schwieg.

RB Leipzig – Gladbach: Fan stirbt bei Verkehrsunfall

Die Stimmung in der Arena zu Leipzig war bisweilen gespenstisch. Auf beiden Seiten verzichtete die aktive Fanszene auf Anfeuerungsrufe – zu schockiert waren alle von den Geschehnissen. Auf Gladbacher Seite war dies direkt zu Spielbeginn bemerkbar.

Wie die „Fohlen“ auf „X“ schrieben, kam ein Mitglied der aktiven Fanszene bei einem Verkehrsunfall ums Leben. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden“, schrieb der Klub. Laut „Bild“ habe sich der Unfall bereits am Freitag ereignet.

Medizinischer Notfall hat schlimme Folgen

Als wäre das nicht schon traurig genug, kam dann auch noch ein medizinischer Notfall im Stadion hinzu. Während der ersten Halbzeit informierten dann die Leipziger auf Social Media: „Im Stadion muss eine Person reanimiert werden. Aufgrund dieser Vorfälle verzichtet unser Fanblock aktuell auf den lautstarken Support. Wir hoffen das Beste!“

Doch kurz danach auch hier die schlimme Nachricht: Die betroffene Person verstarb ebenfalls. Sie habe es nicht geschafft und verstarb noch im Stadion, schrieb RB Leipzig. „Wir sind zutiefst getroffen und all unsere Gedanken in diesem schweren Moment sind bei der Familie und allen Angehörigen.“

RB Leipzig – Gladbach: Rührende Szenen

In den Schlussminuten der Partie zückten dann zahlreiche Zuschauer im Stadion ihr Handy und sorgten mit ihren Lichtern und einem Gesang in Gedenken an die beiden Todesopfer für Gänsehautstimmung. Das Ergebnis war an diesem Abend egal.