Portugal – Slowenien im Live-Ticker: Unfassbares Elfer-Drama! Slowenien scheitert tragisch

Das Achtelfinale der EM 2024 geht weiter, heute steigen die Portugiesen um Cristiano Ronaldo in die K.-o.-Runde ein. Das iberische Starensemble trifft auf Slowenien. Die Slowenen konnten mit guten Leistungen in der Vorrunde bereits auf sich aufmerksam machen. Die Partie Portugal – Slowenien verspricht eine Menge Spannung.

Portugal zählt zum erweiterten Favoritenkreis für den EM-Titel – dieser Rolle möchten sie gegen die Slowenen gerecht werden. Ein Spaziergang wird das jedoch nicht. Der Underdog wird alles daran setzen, dem Favoriten im Spiel Portugal – Slowenien ein Bein zu stellen.

Portugal – Slowenien im Live-Ticker: Alle Tore und Highlights

Wie so oft werden alle Augen auch auf Ronaldo gerichtet sein. Der Weltstar wartet weiterhin auf seinen ersten Treffer bei dieser EM 2024. Sehen wir heute das erste EM-Tor des Portugiesen? Lebt der portugiesische EM-Traum weiter? Oder kommt es zur großen Sensation? Alle Tore, alle Highlights, alle strittigen Szenen zu Portugal – Slowenien hier LIVE im Ticker. Viel Spaß!

Portugal – Slowenien 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) – 3:0 n.E.

Tore: /

Besondere Vorkommnisse: Vergebener Elfmeter Ronaldo (105.)

23.55 Uhr: Damit geht ein wilder Achtelfinal-Abend zu Ende. Morgen stehen die letzten beiden Spiele in dieser Runde an. Die Niederlande, Rumänien, Österreich und die Türkei wollen es Portugal gleich machen. Bis dahin, eine gute Nacht!

23.50 Uhr: Der Europameister von 2016 ist mit einem blauen Auge davon gekommen, Sesko hatte gleich zweimal die große Möglichkeit, seine Mannschaft in Führung zu gehen. Damit treffen die Portugiesen auf Frankreich. Ronaldo gegen Mbappe – das dürfte ein großes Spiel werden.

23.47 Uhr: Portugal feiert, während für die Slowenen eine Welt zusammenbricht. Sie haben so tapfer gekämpft, waren so nah an der großen Sensation. Doch letztlich haben die Nerven versagt und die EM-Reise endet höchst tragisch. Der pure Wahnsinn!

ENDE: SILVA TRIFFT UND PORTUGAL STEHT IM VIERTELFINALE!

ELF.: WAS IST DENN HIER LOS?? Auch Verbic trifft nicht- Costa hält auch den dritten Elfmeter – Portugal steht kurz vor dem Viertelfinal-Einzug!

ELF.: Auch Balkovec verschießt, ist das bitter. Fernandes macht es Ronaldo gleich – 2:0 für den Favoriten.

ELF.: RONALDO TRIFFT! Portugal führt.

ELF.: ILICIC VERSCHIEßT – Costa hält direkt den ersten Ball.

ENDE: Es geht ins Elfmeterschießen – Wahnsinn! Jetzt zählt es vom Punkt. Können Ronaldo und Co. Oblak nun bezwingen? Was ein Drama. Ronaldo wird einmal mehr vor Oblak treten.

118. Min: So unspektakulär die reguläre Spielzeit war, so wild ist die Verlängerung. Jetzt deutet alles auf ein Elfmeterschießen hin – was ein Abend in Frankfurt, es ist kaum zu fassen. Slowenien kratzt an der großen Sensation.

115. Min: WAS IST HIER LOS?? Pepe vertändelt einen Ball an der Mittellinie, Sesko klaut ihm das Spielgerät und läuft frei auf den Kasten der Portugiesen zu. Doch der RB-Star vergibt kläglich, Costa hält. Es ist nicht der Tag der Top-Stürmer, ist das irre.

106. Min: 15 Minuten bleiben den Portugiesen noch, um ein Elfmeterschießen zu verhindern. Oblak könnte der ganz große Held des Abends werden…

HALBZEIT: Und bei dem Weltstar kullert die ein oder andere Träne – was eine bittere EM für ihn bisher. Erst die XXL-Chance kurz vor Ende der regulären Spielzeit, dann der vergebene Elfmeter – unglaublich. Seine Teamkollegen müssen ihn aufmuntern, der 39-Jährige ist am Boden zerstört.

104. Min: RONALDO VERGIBT! DAS GIBT ES DOCH NICHT! Der Superstar scheitert an Oblak – es bleibt beim 0:0. Und dann ist Pause.

103. Min: UND DANN GIBT ES ELFMETER! Der eingewechselte Jota geht mit viel Tempo in den Strafraum und wird dann von gelegt. Der VAR überprüft die Szene noch einmal, doch es bleibt beim Strafstoß. Ronaldo steht schon bereit.

98. Min: Auch in den ersten Minuten der Verlängerung passiert nicht viel – der ein oder andere dürfte mittlerweile auf dem heimischen Sofa wohl schon eingeschlafen sein.

ENDE: Das haben sich die Portugiesen natürlich ganz anders vorgestellt. Doch nun müssen Ronaldo und Co. nachsitzen. Langsam wird es auch eine Frage des Willens – bisher zeigen die Slowenen mehr davon. Portugal muss Lösungen finden, um die Slowenen zu überraschen. Sonst sehen wir hier das erste Elfmeterschießen dieser EM 2024.

ENDE: Orsato pfeift ab, es geht in die Verlängerung. Wir bekommen Nachschlag.

89. Min: RIESEN-CHANCE FÜR RONALDO! Der Star-Stürmer kommt frei vor Oblak zum Schuss, wird stark in Szene gesetzt, aber er scheitert am Atletico-Keeper. Das war die größte Möglichkeit in diesem Spiel, die lässt er sich eigentlich nicht nehmen. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

85. Min: Alles deutet auf eine Verlängerung hin – die Slowenen stehen teilweise mit acht Spielern im eigenen Strafraum und Portugal findet wenig Ideen, um dieses Abwehrbollwerk zu knacken. Für Slowenien wäre eine Verlängerung definitiv schon ein (Teil-)Erfolg.

70. Min: Es bleibt dabei: Portugal läuft an und Slowenien steht kompakt. Die slowenischen Fans zünden derweil ordentlich Pyrotechnik im Block – damit liefern die Anhänger ein größeres Spektakel als die beiden Teams. Noch 20 Minuten auf der Uhr – passiert hier in der regulären Spielzeit noch etwas oder müssen nach den Engländern auch die Portugiese nachsitzen?

58. Min: Unabhängig vom Ausgang der Partie lässt sich schon jetzt festhalten: Die Slowenen schmeißen alles rein und kämpfen bis zum Umfallen. Kämpferisch ist das mehr als beeindruckend.

54. Min: Die ersten Minuten in Durchgang zwei liefern ein ähnliches Bild wie zu Beginn der Partie. Viel Dominanz der Portugiesen, doch ein Treffer lässt weiter auf sich warten. Einzig die Freistöße von Ronaldo bringen ab und zu ein wenig Gefahr. Bislang ist Oblak aber auf dem Posten und kann die Bälle entschärfen.

46. Min: Es geht weiter, rein in Halbzeit zwei.

HALBZEIT: Portugal war von Beginn an die bessere Mannschaft und dominierte über weite Teile der ersten 45 Minuten. Doch ein Tor wollte Ronaldo und Co. noch nicht gelingen. Slowenien wurde von Minute zu Minute aktiver. Man darf gespannt sein, ob beide Teams in den zweiten 45 Minuten etwas mehr riskieren wollen.

HALBZEIT: Orsato pfeift Halbzeit eins ab. Kurz vor der Pause hatte Palhinha noch einmal eine dicke Chance. Sein Distanzschuss landet jedoch knapp neben dem Tor. Danach ist Schluss für die ersten 45 Minuten – es geht torlos in die Kabinen.

35. Min: Vor wenigen Minuten hatte Ronaldo einen gefährlichen Freistoß, doch der Ball segelte knapp über den Querbalken – wir warten weiter auf das erste Tor.

21. Min: Die Slowenen sind in den letzten Minuten deutlich mutiger geworden, sie trauen sich mehr und mehr in die Offensive. Eine echte Torchance ist jedoch noch nicht herausgesprungen.

8. Min: Es geht gut los, Portugal macht von Beginn an Druck – der Favorit möchte das frühe Tor. Die Slowenen halten bis dato gut dagegen. Über 90 Minuten wird das aber wohl kaum gut gehen. Ronaldo, Leao und Co. beschäftigen die slowenische Abwehr schon recht gut.

1. Min: Rein ins Spiel – Orsato pfeift an.

20.53 Uhr: Die Stimmung in Frankfurt ist prächtig, beide Fanlager machen richtig Lärm. In Kürze werden wir beide Nationalhymnen hören, ehe das Spiel angepfiffen wird. Schiedsrichter ist der Italiener Daniele Orsato.

20.35 Uhr: Etwas mehr als 20 Minuten noch bis zum Anpfiff – die Anspannung steigt. Gleich geht es los!

20.09 Uhr: Und so geht Slowenien das Achtelfinale an: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec – Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic – Sporar, Sesko, Mlakar. Die Top-Stars sind ganz hinten und ganz vorne zu finden: Jan Oblak von Atlético Madrid im Tor und Sesko in der Sturmspitze.

20.05 Uhr: Roberto Martinez schickt zu Beginn folgende Elf aufs Feld: Costa – Cancelo, Pepe, Dias, Mendes – Palhinha, Fernandes, Vitinha – Silva, Leao, Ronaldo (C). Mit Blick auf die 0:2-Niederlage gegen Georgien hat der Nationalcoach ganze acht Veränderungen vorgenommen. Allerdings hatte er im letzten Gruppenspiel auch viel rotiert, nun sind alle Top-Stars wieder in der Startelf.

19.55 Uhr: Jetzt steht fest: Die Franzosen werden der nächste Gegner von Portugal oder Slowenien. Frankreich gewinnt mit 1:0 gegen Belgien und zieht ins Viertelfinale ein. Jetzt liegt es an Ronaldo, Sesko und Co. nachzuziehen. In Kürze folgen die Aufstellungen der beiden Teams.

19.27 Uhr: Noch knapp 90 Minuten bis zum Anpfiff. Langsam dürften die beiden Teams am Stadion eintrudeln. Derweil läuft in Düsseldorf das erste Achtelfinale des Tages. Frankreich trifft auf Belgien – der Sieger wird gegen den Gewinner aus dem Spiel Portugal – Slowenien spielen.

18.25 Uhr: Der Andrang für Fotos und Autogramme von Ronaldo war bereits am Tag vor dem Spiel riesig. In den sozialen Medien posteten viele Menschen, dass sie vor dem Teamhotel der Portugiesen auf den Superstar warteten. Der Tross um Ronaldo traf am Sonntagnachmittag (30. Juni) in Frankfurt ein.

17.30 Uhr: Die Portugiesen dürften durch die 0:2-Niederlage gegen Georgien noch einmal richtig wach gerüttelt worden sein. Ronaldo war nach der Pleite gegen den Underdog sichtlich angefressen. Die Blöße, gegen einen weiteren „kleinen“ Gegner zu verlieren und früh auszuscheiden, möchten er und seine Teamkollegen sich wohl kaum gegen.

16.45 Uhr: Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit des Landes sind die Slowenen in die K.o.-Phase einer EM-Endrunde eingezogen. Schon das Erreichen des Achtelfinales ist für die kleine Fußball-Nation ein riesiger Erfolg. Doch Sesko und Co. wollen jetzt noch mehr.

Montag, 1. Juli, 16.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Achtelfinalpartie Portugal – Slowenien. Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo sind der klare Favorit, doch die Slowenen um Leipzig-Star Benjamin Sesko wollen die große Sensation schaffen. Um 21 Uhr ist Anstoß, gespielt wird im Frankfurter Waldstadion.