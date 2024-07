Portugal – Slowenien im Live-Ticker: Jetzt herrscht Gewissheit! Wichtige Entscheidung vor Anpfiff gefallen

Das Achtelfinale der EM 2024 geht weiter, heute steigen die Portugiesen um Cristiano Ronaldo in die K.-o.-Runde ein. Das iberische Starensemble trifft auf Slowenien. Die Slowenen konnten mit guten Leistungen in der Vorrunde bereits auf sich aufmerksam machen. Die Partie Portugal – Slowenien verspricht eine Menge Spannung.

Portugal zählt zum erweiterten Favoritenkreis für den EM-Titel – dieser Rolle möchten sie gegen die Slowenen gerecht werden. Ein Spaziergang wird das jedoch nicht. Der Underdog wird alles daran setzen, dem Favoriten im Spiel Portugal – Slowenien ein Bein zu stellen.

Portugal – Slowenien im Live-Ticker: Alle Tore und Highlights

Wie so oft werden alle Augen auch auf Ronaldo gerichtet sein. Der Weltstar wartet weiterhin auf seinen ersten Treffer bei dieser EM 2024. Sehen wir heute das erste EM-Tor des Portugiesen? Lebt der portugiesische EM-Traum weiter? Oder kommt es zur großen Sensation? Alle Tore, alle Highlights, alle strittigen Szenen zu Portugal – Slowenien hier LIVE im Ticker. Viel Spaß!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Portugal – Slowenien -:- (-:-)

Tore: /

19.55 Uhr: Jetzt steht fest: Die Franzosen werden der nächste Gegner von Portugal oder Slowenien. Frankreich gewinnt mit 1:0 gegen Belgien und zieht ins Viertelfinale ein. Jetzt liegt es an Ronaldo, Sesko und Co. nachzuziehen. In Kürze folgen die Aufstellungen der beiden Teams.

19.27 Uhr: Noch knapp 90 Minuten bis zum Anpfiff. Langsam dürften die beiden Teams am Stadion eintrudeln. Derweil läuft in Düsseldorf das erste Achtelfinale des Tages. Frankreich trifft auf Belgien – der Sieger wird gegen den Gewinner aus dem Spiel Portugal – Slowenien spielen.

18.25 Uhr: Der Andrang für Fotos und Autogramme von Ronaldo war bereits am Tag vor dem Spiel riesig. In den sozialen Medien posteten viele Menschen, dass sie vor dem Teamhotel der Portugiesen auf den Superstar warteten. Der Tross um Ronaldo traf am Sonntagnachmittag (30. Juni) in Frankfurt ein.

17.30 Uhr: Die Portugiesen dürften durch die 0:2-Niederlage gegen Georgien noch einmal richtig wach gerüttelt worden sein. Ronaldo war nach der Pleite gegen den Underdog sichtlich angefressen. Die Blöße, gegen einen weiteren „kleinen“ Gegner zu verlieren und früh auszuscheiden, möchten er und seine Teamkollegen sich wohl kaum gegen.

16.45 Uhr: Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit des Landes sind die Slowenen in die K.o.-Phase einer EM-Endrunde eingezogen. Schon das Erreichen des Achtelfinales ist für die kleine Fußball-Nation ein riesiger Erfolg. Doch Sesko und Co. wollen jetzt noch mehr.

Montag, 1. Juli, 16.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Achtelfinalpartie Portugal – Slowenien. Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo sind der klare Favorit, doch die Slowenen um Leipzig-Star Benjamin Sesko wollen die große Sensation schaffen. Um 21 Uhr ist Anstoß, gespielt wird im Frankfurter Waldstadion.