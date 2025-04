Formel 1 – GP von Saudi-Arabien im Live-Ticker: Nach Chaos-Start – Piastri gewinnt in Jeddah!

In der Formel 1 geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Japan-GP (4. April) und dem Rennen in Bahrain (11. April) steigt beim Großen Preis von Saudi-Arabien am Sonntag (20. April) das dritte Rennen innerhalb von drei Wochen.

Kann Max Verstappen beim Saudi-Arabien-GP zurückschlagen? In Bahrain landete der große Star der Formel 1 nur auf einem enttäuschenden 6. Platz.

Formel 1: Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker

Oder werden Lando Norris und Oscar Piastri im McLaren ihren Vorsprung auf die Konkurrenz weiter ausbauen? Und was macht der einzige deutsche Fahrer? Nach seiner Disqualifikation in Bahrain will Nico Hülkenberg nun wieder positive Schlagzeilen schreiben.

Fragen über Fragen – alle Antworten gibt’s in unserem Live-Ticker zum fünften Rennen in dieser Saison der Formel 1.

Formel 1 im TV und Livestream: Hier siehst du den GP von Saudi-Arabien live

Formel 1 – Saudi-Arabien-GP: Endergebnis

Piastri Verstappen Leclerc Norris Russell Antonelli Hamilton Sainz Albon Hadjar Lawson Alonso Bearman Ocon Hülkenberg Stroll Bortoleto Doohan Tsunoda Gasly

Sonntag, 20. April

20.39 Uhr: Ende des Live-Tickers

Damit endet dieser Live-Ticker zum Großen Preis von Saudi-Arabien. Auch beim nächsten Rennwochenende in Miami (4. Mai) sind wir natürlich wieder für Sie dabei. Bis dahin!

20.37 Uhr: Williams punktet doppelt

Der heimliche Gewinner dieses Rennens? Williams! Sowohl Alexander Albon als auch Carlos Sainz landen am Ende in den Punkten. Damit rückt das Team in der Konstrukteurswertung auf Platz fünf vor.

20.33 Uhr: Mercedes enttäuscht

Einen eher enttäuschenden Abend erwischten dagegen die beiden Mercedes. Sowohl George Russell als auch Kimi Antonelli schafften es nicht, mit dem Tempo der Spitze mitzuhalten. Für sie springt am Ende nur P5 und P6 heraus. Damit dürfte Teamchef Toto Wolff nicht zufrieden sein.

20.30 Uhr: Verstappen zufrieden trotz Strafe

Für Max Verstappen ist P2 sicher eine kleine Enttäuschung. Ohne Strafe kurz nach Rennbeginn hätte er seinen ersten Startplatz wohl ins Ziel bringen können. Somit bleibt ihm nur der undankbare Platz hinter Piastri, mit dem er allen Anschein nach aber nicht vollends unzufrieden ist. Über das Team-Radio lobt Verstappen die Leistung seines Teams.

50/50: Da ist die Zielflagge, Oscar Piastri gewinnt den Großen Preis von Saudi-Arabien! Max Verstappen landet auf Platz zwei, Charles Leclerc wird Dritter. Auf P4 landet ein starker Lando Norris, der auf Startplatz zehn ins Rennen gegangen war. Mit diesem Ergebnis kann der Brite sicher leben, allerdings muss er seinen Platz an der Spitze der WM-Wertung an Teamkollege Piastri abgeben.

45/50: Noch fünf Runden sind auf der Uhr. Lando Norris macht derzeit Druck auf Charles Leclerc. Kann sich der McLaren-Pilot noch auf das Treppchen bugsieren?

37/50: Wirklich viel zu erzählen gibt es heute leider nicht. Das Rennen plätschert so vor sich hin, Überholmanöver sind in Jeddah Mangelware. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, schließlich sind noch 13 Runden zu fahren. Hier kann noch viel passieren.

30/50: Für Leclerc hat sich diese Strategie schonmal erledigt, er kommt an die Box und fällt auf P5 zurück.

29/50: Die Strategie von Leclerc und denjenigen Fahrern, die noch nicht an der Box waren, ist klar: Sie alle hoffen auf ein Safety Car. Kommt dieses im Verlaufe des Rennens auf die Strecke, könnte das den kompletten Grand Prix auf den Kopf stellen.

26/50: Charles Leclerc führt das Rennen derzeit an, Lando Norris rangiert auf P2. Beide Piloten waren allerdings auch noch nicht an der Box. Legen sie ihren ersten Stop ein, dürften sie hinter Piastri und Verstappen zurückfallen.

21/50: Die ersten Autos gehen an die Boxengasse. Darunter ist auch Max Verstappen, der seine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe absitzt und folgerichtig hinter Oscar Piastri zurückfällt.

16/50: Auf der Strecke geht es derzeit relativ ruhig her. An der Spitze tut sich nichts, Lando Norris arbeitet sich dagegen peu a peu nach vorne. Der Brite ist inzwischen auf P6 vorgerückt.

6/50: Das Feld hat sich nach der Safety-Car-Phase inzwischen etwas sortiert. Vorne bestimmt Max Verstappen mit einer Zeitstrafe im Gepäck das Tempo, allerdings bleibt Piastri mit einer Sekunde Abstand hinter dicht ihm. Lando Norris ist indes auf P7 vorgerückt.

4/50: Da ist das Ergebnis: Max Verstappen erhält eine Zeitstrafe in Höhe von fünf Sekunden!

3/50: Die Rennleitung prüft derzeit den Vorfall zwischen Verstappen und Piastri. Das wird spannend.

2/50: Kommando zurück, auch Tsunoda muss das Rennen aufgeben. Bitter für den Red-Bull-Piloten!

1/50: Hinter Piastri und Verstappen hat es derweil ordentlich gekracht. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda sind kollidiert! Während Letzterer weiterfahren kann, muss Gasly das Rennen aufgeben. Das Safety-Car kommt aus der Boxengasse!

Runde 1/50: Was für ein Start in Saudi-Arabien! Piastri kommt auf P2 gut weg, muss Verstappen aber den Vortritt lassen, der dabei aber von der Strecke abkommt und in Kurve zwei abkürzen muss. Darüber wird noch diskutiert werden.

19.00 Uhr: Einführungsrunde gestartet

Los gehts in Jeddah. Die Autos rollen los, um ihre Reifen in der Einführungsrunde auf Temperatur zu bringen.

18.31 Uhr: Spannung in Jeddah

In einer guten halben Stunde geht es endlich los! Wer kann sich den Sieg beim Großen Preis von Saudi-Arabien holen?

17.27 Uhr: Norris mit deutlicher Ansage

Für Lando Norris dürfte es heute ein schwieriges Rennen werden. Nach seinem Crash in Q3 geht der McLaren-Pilot von P10 ins Rennen. Muss der Brite seine WM-Führung abgeben? Max Verstappen und Oscar Piastri können heute auf Rang eins der Wertung rutschen.

14.29 Uhr: Mercedes in Lauerstellung

Um 19 Uhr wird es dann spannend, dann gehen die Lichter für das Rennen aus. Neben dem Kampf zwischen Verstappen und McLaren dürfte auch Mercedes erneut ein Wörtchen mitreden wollen. Die beiden Silberpfeile haben sich mit P3 und P5 erneute eine Top-Ausgangslage geschaffen.

11.42 Uhr: Tag drei in Jeddah beginnt

Einen wunderschönen guten Morgen am Ostersonntag! Es ist Raceday in Dschidda. Nach einem wilden Qualifying steht heute der große Preis von Saudi-Arabien an. Kann Norris eine XXL-Aufholjagd starten? Holt Verstappen Saisonsieg Nummer zwei? Dieses Rennen dürfte hochinteressant werden.

Samstag, 19. April

20.11 Uhr: Sensations-Pole!

MAX VERSTAPPEN HOLT DIE POLE-POSITION! Was für ein packendes Finish. Erst liegt Verstappen eine tausendstel Sekunde vor Piastri. Dann kommt George Russell um die Ecke und schnappt sich Platz 1. Doch Piastri und Verstappen schlagen nochmal zurück. Erst geht der Australier an die Spitze – und dann der Weltmeister mit einer Fabelrunde. Was für irre Spannung hier. Norris im übrigen morgen dann natürlich als Zehnter.

20.02 Uhr: Schrott beseitigt

Es kann weiter gehen. Bisher hat nur Oscar Piastri eine Zeit setzen können.

19.53 Uhr: Norris crasht!

Lando Norris ist raus! Der McLaren-Pilot donnert in Kurve vier über die Curbs und verliert dann komplett die Kontrolle über seinen Wagen. Er kracht in die Wand und zerstört den Wagen.

19.50 Uhr: Jagd um die Pole eröffnet!

Und damit geht es jetzt um die Pole-Position.

19.47 Uhr: Spannung an der Spitze!

Die Top 3 (Norris, Verstappen, Piastri) trennen nur sechs Hunderstel! Erleben wir hier gleich einen richtigen Krimi? Hamilton dagegen schafft es um sieben Tausendstel in Q3. Ist das alles irre. Raus sind Albon, Lawson, Alonso, Hadjar und Bearman.

19.26 Uhr: Q2 startet

Weiter geht. Alle Autos schwärmen aus. Richtig Stau gerade in der Boxengasse.

19.22 Uhr: Hülkenberg in Schockstarre!

Herber Rückschlag für Nico Hülkenberg und Sauber. Nicht nur er, sondern auch sein Teamkollege scheiden aus. Auch Stroll, Doohan und Ocon sind zu langsam. Für alle anderen geht es gleich weiter.

19.00 Uhr: Qualfying startet

Und damit rein ins Qualifying auf diesem Highspeed-Kurs. In den letzten Jahren ging die Qualifikation nicht ohne Unfälle von statten…

McLaren zieht einsam seine Kreise

16.34 Uhr: Machtdemonstration geht weiter!

Keine Unterbrechungen, keine Überraschungen. Lando Norris und Oscar Piastri sind mal wieder auf den Plätzen 1 und 2 zu finden. Dahinter wie so oft in diesem Jahr: George Russell. Max Verstappen an Platz 4 zeigt sich zumindest in der Spitzengruppe.

15.30 Uhr: Letztes Training startet

Und damit rein in den letzten Trainingsdurchgang. Wer kann noch wertvolle Informationen vor der Qualifikation heute Abend sammeln?

13.29 Uhr: Vettel vor Rückkehr?

Während in gut zwei Stunden die letzte Trainingseinheit startet, tummeln sich abseits der Strecke wilde Gerüchte. Sebastian Vettel könnte vor einer Rückkehr in die Formel 1 stehen. Mehr dazu liest Du hier.

09.16 Uhr: Tsunoda landet in der Mauer

Ein gebrauchte Trainingseinheit erwischte dagegen Yuki Tsunoda. Der Red-Bull-Pilot setzte seinen Wagen wenige Minuten vor Ende der Session in der letzten Kurve in die Mauer. Ein Einsatz für FP3 ist aber wohl nicht in Gefahr.

09.00 Uhr: McLaren erneut am Schnellsten

Herzlich Willkommen zum zweiten Tag des Rennwochenendes in Jeddah, bei dem McLaren im gestrigen zweiten freien Training nicht zu stoppen war. Lando Norris und Oscar Piastri rangierten auf den vordersten Plätzen. Pierre Gasly, der in der ersten Session auf Rang eins landete, wurde Achter.

Freitag, 18. April

16.39 Uhr: Gasly mit Bestzeit im 1. FT

Pierre Gasly konnte im 1. Freien Training die schnellste Runde für sich verbuchen. Nur 0,007 Sekunden langsamer war Lando Norris, der in seinem McLaren die zweitschnellste Runde fuhr. Auffällig: Max Verstappen und Yuki Tsunoda waren im Red Bull mehr als eine halbe Sekunde langsamer als Gasly und Norris.

15.30 Uhr: 1. Freies Training

Die erste Trainings-Session beginnt. Wer wird beim ersten Freien Training die Bestzeit in den Asphalt brennen? Gleich wissen wir mehr.

14.03 Uhr: Erstes Ausrufezeichen von Ferrari?

Kann Ferrari in Saudi-Arabien ein erstes Ausrufezeichen setzen? Bei den ersten beiden Rennen enttäuschten Charles Leclerc und Lewis Hamilton, ehe sie zuletzt immer besser in Fahrt kamen. In Bahrain und Japan verpasste Leclerc auf Platz 4 denkbar knapp das Podium. Hamilton landete in Bahrain direkt dahinter auf Platz 5. In Saudi-Arabien würde die Scuderia nur allzu gerne erstmals in dieser Saison der Formel 1 auf dem Treppchen landen.

11.54 Uhr: Wer stoppt die McLaren-Show?

Die ersten Rennen der Saison waren die erwartete McLaren-Show. Oscar Piastri sicherte sich bereits zwei Rennsiege, Landon Norris einen weiteren. Einzig in Japan konnte Max Verstappen der McLaren-Dominanz einen Strich durch die Rechnung machen. Gelingt dem Niederländer im Red Bull auch in Saudi-Arabien ein solcher Coup? Oder kann vielleicht Mercedes-Star George Russell dem Team in Orange etwas entgegensetzen?

9.21 Uhr: Herzlich willkommen

Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Großen Preis von Saudi-Arabien. Hier versorgen wir dich an diesem Wochenende mit allen Infos rund um die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen.