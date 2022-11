Polen – Saudi-Arabien: Diese Szene lässt Zuschauer staunen – was der Torwart macht, ist grandios

Mit dem überraschenden Sensations-Sieg gegen Argentinien (2:1) brachte Saudi-Arabien die WM-Zuschauer zum Staunen. Am zweiten Gruppenspieltag ging es für Saudi-Arabien gegen Polen. Und auch hier gab es für die Fußball-Fans einen beeindruckenden Moment. Der Mann des Spiels beim 2:0-Sieg der Polen kam jedoch diesmal aus den Reihen der Europäer.

Dabei war der Gegner bis zu dieser Szene eigentlich klar besser: Saudi-Arabien hatte nach dem Wahnsinna-Erfolg gegen Argentinien Blut geleckt – und setzte den eigentlichen Favoriten Polen ganz schön unter Druck. Doch Polen war einfach effizienter, ging durch Piotr Zielinski (40.) mit 1:0 in Führung. Es war aber nicht Zielinski, der zum gefeierten Superstar wurde. Es war Polen-Torwart Wojciech Szczesny.

Polen – Saudi-Arabien: Keeper wird Man of the Match

Der Keeper war in der 45. Minute dank einer absoluten Glanztat maßgeblich an den Sieg seiner Mannschaft beteiligt. Vorausgegangen war ein Strafraumduell zwischen Krystian Bielik und Saleh Al-Shehri. Der Videoschiedsrichter entschied: Es gibt Elfmeter! Jetzt hatte Saudi-Arabien die große Chance auf den bis dato verdienten Ausgleich – doch Szczesny sorgte mit seiner Parade wohl für DIE Torwart-Szene des bisherigen Turniers.

Salem Al-Dawsari trat zum Elfmeter an, schoss flach in die Ecke, Szczesny parierte. Der Ball geriet vor die Füße von Mohammed Al-Burayk. Und auch sein Nachschuss lenkte der polnische Torwart mit einem Wahnsinn-Reflex über die Latte – was eine Aktion von Wojciech Szczesny!

Polen – Saudi-Arabien: Lewandowski mit erstem WM-Treffer

Und damit war bei dem Torwart noch lange nicht Ende mit den guten Aktionen. In der 56. Minute hielt Szczesny nach einem Abpraller wieder stark. Saudi-Arabien schaffte es einfach nicht, den Keeper zu überwinden. Und in der zweiten Halbzeit wurde Polen dann auch zunehmend besser. Es folgten einige Latten-Treffer. Robert Lewandowski traf in der 82. Minute noch zum 2:0 und erzielte damit seinen ersten WM-Treffer überhaupt. Ein am Ende verdienter Sieg, der mit Sicherheit auch dem starken Polen-Torwart zu verdanken war.