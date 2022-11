Argentinien – Saudi-Arabien: Plötzlich wurde es still – schockierende Szene überschattet Sensationssieg

Argentinien – Saudi-Arabien war ein Highlight der ersten Turniertage der WM 2022. Erst zaubernde Gauchos, dann die Sensation. Und durchgehend eine irre Stimmung im Lusail-Stadion in Doha.

Auch auf den Tribünen schenkten sich die Südamerikaner und Katars großes Nachbarland nichts. Kurz vor dem Schlusspfiff wurde es bei Argentinien – Saudi-Arabien jedoch mucksmäuschenstill.

Argentinien – Saudi-Arabien: Schockszene sorgt für Stille im Stadion

Zum Pausenpfiff sah der haushohe Favorit schon fast wie der Sieger aus. Messis Ensemble führte zwar nur 1:0, war jedoch nicht nur wegen drei Abseitstoren haushoch überlegen. Doch die Araber kamen wie ausgewechselt aus der Kabine – und drehten das Spiel.

In der Schlussphase kämpfte Saudi-Arabien mit allem, was es hatte, gegen die Übermacht Argentinien und den drohenden Ausgleich. Plötzlich lag Yasser Al-Shahrani am Boden und blutete. Was war geschehen?

Heftiger Zusammenprall bei Saudi-Arabien

So mancher im Lusail-Stadion dürfte Zeitspiel gewittert haben, als der Saudi tief in der Nachspielzeit im eigenen Strafraum lag. Doch es war alles andere als das. Al-Shahrani war heftig mit seinem eigenen Keeper zusammengeprallt. Torwart Mohammed Al Owais hatte den Ball im Sprung gefangen, als sein Vordermann aus vollem Lauf gegen dessen angezogenes Knie rannte.

Das Knie traf ihn voll im Gesicht. Al-Shahrani prallte mit dem Hinterkopf hart auf den Boden, drehte sich auf den Bauch und blieb reglos liegen. Aufgebracht bettelte sein Schlussmann um eine Unterbrechung und Sanitäter. Dann setzte er sich auf den Rasen, schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

In diesem Augenblick merkte auch der letzte im Stadion, dass etwas nicht stimmt. Plötzlich war die große Stimmung weg. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Der Saudi wurde minutenlang auf dem Platz behandelt. Als er auf der Trage abtransportiert wurde, hatte er Wattepads in Mund und Nase gesteckt und rührte sich kaum. Das Stadion erhob sich, spendete Applaus.

Nun warten alle gebannt auf eine Entwarnung. Ein Schatten über dem sensationellen Außenseitersieg bei Argentinien – Saudi-Arabien.