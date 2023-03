Formel 1 – Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker: Verwirrung nach Rennende – DAS ist das endgültige Ergebnis

In der Formel 1 steht an diesem Wochenende das zweite Rennen der neuen Saison an. Für die Königsklasse des Motorsports steht nach dem Auftakt in Bahrain jetzt der Große Preis von Saudi-Arabien an.

Großer Favorit beim Saudi-Arabien-GP ist wieder Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot führt die Formel-1-Gesamtwertung nach seinem Sieg in Bahrain an – und will seinen Vorsprung an diesem Wochenende in Dschidda weiter ausbauen.

Formel 1 – Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker

Gelingt Max Verstappen und Red Bull der nächste souveräne Sieg in der Formel 1 oder kann die Konkurrenz beim Großen Preis von Saudi-Arabien zurückschlagen? Alle Informationen rund um das Rennen bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Saudi-Arabien-GP – 50/50

Perez (Red Bull) Verstappen (Red Bull) Alonso (Aston Martin) Russell (Mercedes) Hamilton (Mercedes) Sainz (Ferrari) Leclerc (Ferrari) Ocon (Alpine) Gasly (Alpine) Magnussen (Haas) Tsunoda (Alpha Tauri) Hülkenberg (Haas) Zhou (Alfa Romeo) De Vries (Alpha Tauri) Piastri (McLaren) Sargeant (Williams) Norris (McLaren) Bottas (Alfa Romeo)

OUT Stroll (Aston Martin)

OUT Albon (Williams)

Nach Rennende: Und schon wieder ändert die FIA ihre Meinung. Nach Protest von Aston Martin zieht die Rennleitung die Strafe zurück. Alonso behält seinen Podiumsplatz. Hier mehr >>>

Nach Rennende: Es gibt doch nochmal eine Änderung! Alonso kassiert eine Zehn-Sekunden-Strafe. Er hatte seine Strafe während des Rennens nicht richtig abgesessen und fällt damit zurück auf Platz vier. Damit steht George Russell doch auf dem Podium.

Ziel: Perez gewinnt den Großen Preis von Saudi-Arabien, Verstappen sichert sich noch die schnellste Runde und Platz zwei. Fernando Alonso steht wieder auf dem Podium.

43/50: Verstappen hat leichte Probleme mit der Antriebswelle, mit einem Sieg scheint es nichts mehr zu werden.

29/50: Albon kämpft mit technischen Problemen und muss sein Auto in der Garage abstellen.

25/50: Jetzt ist Verstappen auch an Alonso vorbei und macht sich auf die Jagd nach seinem Teamkollegen.

20/50: Das ist ganz schön bitter für Aston Martin. Jetzt ist nicht nur Stroll raus, sondern auch die Strategie von Alonso dahin. Verstappen ist wieder einmal der große Profiteur, er ist schon auf Platz vier.

18/50: Bitter! Ausfall bei Aston Martin. Stroll muss seinen Wagen abstellen, das SafetyCar kommt.

5/50: Jetzt hat sich Perez Alonso schon auf der Strecke geschnappt und geht wieder in Führung. Verstappen zieht an beiden Haas vorbei und ist aktuell Elfter.

3/50: Bittere Nachricht für Alonso! Er führt das Rennen zwar an, aber er kassiert eine 5-Sekunden-Strafe. Der Spanier stand nicht richtig in seiner Startbox drin.

Start: Der Altmeister zeigt es wieder allen: Alonso gewinnt den Start und zieht an Perez vorbei.

18.00 Uhr: Die Formation-Lap läuft, die Spannung steigt.

17.43 Uhr: Viel los im Grid. Die letzten Interviews werden geführt, die letzten Vorbereitungen getroffen. In einer Viertelstunde geht es hier los.

17.23 Uhr: Letztes Jahr in Belgien startete Max Verstappen von 14. Damals wurde er übrigens noch Erster. Kann er dieses Kunststück heute wiederholen?

15.13 Uhr: Kann Max Verstappen nach dem Defekt überhaupt starten? Die Arbeiten an seinem Auto laufen. Aktuell sieht es nicht daran aus, als käme ein Ausfall in Frage. Die Red-Bull-Ingenieure scheinen optimistisch.

13.15 Uhr: „Ich weiß nicht [ob wir Perez schlagen können] – ich denke, wir sind noch nicht in dieser Position“, so Alonso. „Was die reine Pace angeht, denke ich, dass Red Bull in einer anderen Liga fährt, und ich denke, wir müssen uns mehr auf die Teams dahinter konzentrieren.“

Und auch Leclerc kapituliert schon: „Red Bull ist deutlich vorne, bewegt sich auf einem anderen Planeten, und wir haben ein bisschen zu kämpfen.“

12.34 Uhr: Für eine große Überraschung sorgte am Samstag übrigens Oscar Piastri. Nach dem es für den Rookie in Bahrain noch überhaupt nicht lief, stellte er den McLaren an diesem Wochenende auf auf Startplatz acht. „Ich habe einfach den Eindruck, dass ich heute alles viel besser zusammengebracht habe. Und das hat einen großen Unterschied gemacht“, so Piastri.

+++ Formel 1: Schock bei Mercedes! Lewis Hamilton wegen Abgang am Boden zerstört +++

11.26 Uhr: Mercedes-Boss Toto Wolff rechnet mit Verstappen. „Er hat so viel Pace, dass er mehr oder weniger noch eine Sekunde in der Hinterhand hat“, glaubt Wolff. „Ich denke, er kann es schaffen“, sagt er mit Blick auf Verstappens Siegchancen: „50 Runden, 50 Sekunden. Das haben wir von Lewis [Hamilton] in der Vergangenheit auch schon gesehen.“

10.15 Uhr: Als Favorit geht Sergio Perez ins Rennen, aber selbst Teamkollege Verstappen werden von den Buchmachern trotz Startplatz 15 noch gute Chancen ausgerechnet. Oder sehen wir heute den aller ersten Sieg von einem Aston Martin? Alonso geht von Startplatz zwei ins Rennen.

Sonntag, 10 Uhr: Einen wunderschönen Raceday! Heute um 18 Uhr steigt der Saudi-Arabien-GP in Dschidda.

19.10 Uhr: Pole für Perez! Der Mexikaner sichert sich Startplatz eins. Fernando Alonso komplettiert die erste Startreihe, weil es für Charles Leclerc mit einer Strafe zehn Plätze nach hinten geht.

18.41 Uhr: Katastrophe für Max Verstappen! Sein Antrieb versagt in seiner schnellen Runde. Für ihn bedeutet es das frühe Aus im Qualifying und Startplatz 15. Raus sind außerdem Bottas, Magnussen, Zhou und Hülkenberg.

18.21 Uhr: Raus in Q1 sind Sargeant, Norris, De Vries, Albon und Tsunoda.

18.01 Uhr: Das Qualifying startet.

16.01 Uhr: Im 3. Freien Training liegt wieder einmal Verstappen vorne – sein Vorsprung auf Teamkollege Perez und Alonso (Aston Martin) ist schon gewaltig. Das dürfte im Qualifying eine deutliche Sache werden.

11.17 Uhr: Eine deutliche Steigerung erwarten die Experten an diesem Wochenende von Ferrari. Der feinere Asphalt und die vielen schnellen Kurven könnten der Scuderia liegen. In Bahrain kämpfte Ferrari vor allem mit der Haltbarkeit der Reifen und des Motors.

11.06 Uhr: Der große Favorit an diesem Wochenende ist wieder einmal Max Verstappen. Red Bull dominiert das Geschehen in der Formel 1 aktuell nach Belieben, die großen Konkurrenten hängen noch hinterher.

Samstag, 10.05 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Saudi-Arabien. Das Rennen auf dem Stadtkurs in Dschidda steht an.