Saudi-Arabien – Mexiko: Unfassbares Drama – am Ende fließen bittere Tränen

Was. Für. Ein. Drama. Dieses Gruppenende zwischen Saudi-Arabien – Mexiko hätte kein Hollywood-Drehbuchautor dramatischer gestalten können. Die Mexikaner sind auf dem besten Wege die Sensation zu schaffen, dann stürzen sie ins Tal der Tränen.

Nicht die Punkte, nicht die Tordifferenz, nicht die erzielten Tore – am Ende hätten sogar die Gelben Karten (!) über das Weiterkommen ins Achtelfinale entscheiden können. Saudi-Arabien – Mexiko wird zu einem packenden Finish. Doch am Ende jubeln die Polen.

Saudi-Arabien – Mexiko: Unglaublicher Kampf

Mexikos Chancen vor dem abschließenden Gruppenspiel waren minimal. Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen war man Gruppenletzter. Es brauchte einen Sieg gegen Saudi-Arabien und gleichzeitig ein entsprechendes Ergebnis im Parallel-Spiel zwischen Polen und Argentinien.

Es kam zu einem Drama. Nach zwei torlosen ersten Hälften ging es los. Doppelschlag Mexiko, Doppelschlag Argentinien. Plötzlich war Argentinien Gruppenerster und Mexiko und Polen punktgleich – und komplett torgleich. Je zwei geschossene und zwei kassierte Tore standen auf dem Konto.

Rechenspiele beginnen

Und damit begannen die Rechenspiele. Laut FIFA-Statuten entscheidet in diesem Fall die Fair-Play-Wertung über das Weiterkommen. Mexiko versuchte alles, rannte an, erzielte sogar zwei Abseits-Tore. Als die Zeit immer knapper wurde, wurde Mexiko gegen Saudi-Arabien klar: Wir schaffen es nicht.

Denn die Fairplay-Statistik sprach für Polen. Mexiko hatte im Turnierverlauf acht Gelbe Karten gesehen, Polen allerdings nur fünf. Mitten in diese Situation platzte dann aber ohnehin der eiskalte Schock: In der Nachspielzeit erzielte Saudi-Arabien das 2:1 und schoss Polen so ohne Fair-Play-Vergleich weiter.

Saudi-Arabien – Mexiko: Bittere Tränen

Völlig fertig brachen die Spieler Mexikos nach dem Abpfiff zusammen. Der große Kampf – er hatte sich am Ende nicht ausgezahlt. Ein Tor fehlte den Südamerikanern, um es in die KO-Phase zu schaffen.

Auch interessant:

Tränen rollten bei den Spielern Mexikos, während einige Kilometer entfernt die Polen doch noch jubeln konnten. Ein ähnliches Drama könnte Deutschland am Donnerstag erwarten. Gegen Costa Rica geht es für die DFB-Elf um alles.