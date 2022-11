Oman – Deutschland im TV: Hier siehst du die WM-Generalprobe live

Ein letzter und einziger Test steht vor der WM 2022 für die deutsche Nationalmannschaft. Am Mittwochabend (16. November, Anstoß 18 Uhr) heißt es Oman – Deutschland. Die Begegnung findet in Maskat, der Hauptstadt des Omans, statt.

Bundestrainer Hansi Flick kann sich eine Übersicht über seinen 26-köpfigen Kader verschaffen. Du willst die Partie Oman – Deutschland im TV sehen? Kein Problem! Wir verraten dir, wo die Begegnung läuft.

Oman – Deutschland im TV: Comebacks und Debüts

Feiert Mario Götze nach fast exakt fünf Jahren sein DFB-Comeback? Dürfen sich Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko erstmals mit dem Adler auf der Brust beweisen? Einige spannenden Fragen stellen sich vor der Begegnung gegen den Oman.

Aufgrund des engen Zeitplans ist es der einzige WM-Test, den Deutschland bestreiten wird. Bereits in einer Woche steht das erste Gruppenspiel gegen Japan an. Noch am Wochenende spielten die DFB-Stars bei ihren Vereinen in den jeweiligen Ligen.

Hier läuft Oman – Deutschland im TV

Wer die Begegnung Oman – Deutschland live verfolgen will, hat Glück. Das Freundschaftsspiel wird unter anderem im Free-TV übertragen. Zu sehen ist das Spiel bei RTL. Gespielt wird im „Sultan Qaboos Sports Complex“.

Für die Zuschauer melden sich Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus vom Spielfeldrand. Als Kommentatoren fungieren bei Oman – Deutschland wie gewohnt Marco Hagemann und Experte Steffen Freund. Zudem ist die Begegnung auch im kostenpflichtigen Stream RTL+ zu sehen.

Hier läuft die WM 2022

Für die WM 2022 wiederum müssen sich TV-Zuschauer umstellen. Die Rechte an allen Partien sicherte sich Magenta Sport. Zudem übertragen ARD und ZDF jeweils im Wechsel ausgewählte Partien.

Die Deutschen Gruppenspiele:

Deutschland – Japan (23. November, 14 Uhr)

Spanien – Deutschland (27. November, 20 Uhr)

Deutschland – Costa Rica (1. Dezember, 20 Uhr)

Die Deutsche Mannschaft tritt in der Gruppe E gegen Spanien, Costa Rica und Japan an. Bei der letzten WM schied man 2018 in Russland als Titelverteidiger bereits in der Vorrunde aus. Das wollen Hansi Flick und seine Jungs in diesem Jahr jedoch anders machen.