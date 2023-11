Österreich – Deutschland: Gündogan spricht die bittere Wahrheit aus – seine Worte sind niederschmetternd

Da sind sie wieder, die alten Probleme. Die Hoffnungen auf einen Aufschwung unter Julian Nagelsmann haben am Dienstagabend einen brutalen Dämpfer erhalten. Bei Österreich – Deutschland spielte die DFB-Elf so miserabel wie in den dunkelsten Flick-Tagen.

Sieben Monate vor der Heim-EM 2024 ist die Stimmung im Keller. Niemand traut der deutschen Nationalelf etwas zu. Nach Österreich – Deutschland schon gar nicht. Nach dem Spiel spricht Kapitän Ilkay Gündogan die Wahrheit knallhart aus: Schlechter geht’s nicht mehr.

Österreich – Deutschland: Gündogan knallhart ehrlich

„Die rote Karte für Leroy fasst alles ganz gut zusammen“, konstatierte Gündogan nach dem peinlichen Auftritt in Wien. „Den Frust, die Enttäuschung auch über sich selbst. Statt uns mit positiver Energie und Emotion anzustecken, machen wir das Gegenteil.“

>> Österreich – Deutschland: Nächste Ohrfeige! DFB-Star erlebt Jahr zum Vergessen

Das traf nicht nur auf den Platzverweis zu. Vielmehr war es der einzige Moment, in dem die deutsche Elf so etwas wie Emotionen versprühte. Davor und in großen Teilen auch danach wirkte sie blutleer, blockiert, völlig ratlos. „Alles hausgemacht“, sagt Gündogan. Dann fasst er die ganze Situation mit brutaler Ehrlichkeit zusammen.

„Schlechter geht’s nicht mehr“

„So wirst du nicht erfolgreich“, sagt der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Schlechter geht’s nicht mehr. Das ist vielleicht das einzig Positive gerade.“ Knallharte Worte, die zwar wenig Anlass zur Hoffnung geben, den deutschen Fans aber aus dem Herzen sprechen. Während Julian Nagelsmann und viele seiner Spieler von „zweiten Bällen“ faseln, von „Blocks mit kurzen Schritten in der Box“ reden und dort Erklärungsansätze suchen , nagelt Gündogan die Wahrheit an die Wand: Im Moment stimmt gar nix!

Mehr News:

Abwehrprobleme, Angriffsstrukturen – all das scheint im Moment nur ein klitzekleiner Teil der Problematik zu sein. Die liegt viel tiefer, scheint strukturell. Drei Bundestrainer haben in den letzten zwei Jahren alle erdenklichen sportlichen Maßnahmen ergriffen, um aus dem Tal zu kommen, in dem die DFB-Elf nun schon sehr lange steckt. Nichts hat geholfen. Sieben Monate vor der EM 2024 herrscht Ratlosigkeit. Auch bei Ilkay Gündogan.