Nur wenige Wochen vorm Rocco del Schlacko kommt die bittere Wahrheit ans Licht

Vom 7. – 9. August laufen die Sauwasen wieder heiß, wenn eines der größten Musikfestivals im Saarland an den Start geht. Das Rocco del Schlacko kann auf viertel Jahrhundert voller Rock, Punk, Rap und mehr zurückblicken.

Doch nur wenige Wochen vor der diesjährigen Ausgabe ereilt Musikfans die bittere Nachricht. Sie müssen sich von ihrem Lieblingsfestival verabschieden. Denn diese Jahr geht die Ära des Rocco del Schlacko unwiderruflich zu Ende.

Rocco del Schlacko 2025 wird letzte Ausgabe

Nach 26 Jahren endet das beliebte Festival Rocco del Schlacko. Anfang August wird die letzte Ausgabe in Püttlingen gefeiert. „Warum das das Ende ist? Weil wir das Festival nur so machen wollen, wie ihr es kennt und liebt“, erklärten die Veranstalter auf Facebook.

Die Veranstalter kritisieren Veränderungen in der Musikbranche: „Exklusiv-Deals und Headliner-Touren dominieren die Live-Branche, monopolähnliche Konzernstrukturen bestimmen die Gegenwart. Davon werden wir zerquetscht.“

Abschied vom Rocco del Schlacko

Dennoch konnten die Veranstalter ein würdiges Lineup für die letzte Ausgabe zusammenstellen. Auf den Sauwasen treten Bands wie K.I.Z, Yungblud, Kontra K und Co.

Das Festival lockt jährlich Tausende. Allein 2024 kamen täglich 18.000 Menschen nach Püttlingen. Mit 1999 gestarteter Tradition wird Rocco del Schlacko jetzt jedoch Geschichte. Die Macher beenden das Event bewusst auf dem Höhepunkt: „Daher hören wir auf, wenn es am Schönsten ist. Jetzt schauen wir nach vorne, fiebern der diesjährigen Ausgabe entgegen, bringen den Sauwasen zum Beben und machen Rocco del Schlacko gemeinsam unsterblich. Danach schwelgen wir in Erinnerungen. See you in the pit!“

