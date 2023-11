Eklat bei Österreich – Deutschland: Sané rastet völlig aus – die Folgen sind heftig

Das nächste Länderspiel, der nächste erschreckende Auftritt der DFB-Elf. Bei Österreich – Deutschland blieb die Nagelsmann-Truppe fast alles schuldig. Und als wäre das nicht genug, gab es auch noch einen Eklat.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brannten Leroy Sané alle Sicherungen durch. Für eine heftige Tätlichkeit sah er Rot. Nicht nur für Österreich – Deutschland hatte das drastische Auswirkungen.

Österreich – Deutschland: Sané sieht rot

Als wäre es nicht alle schon schlimm genug, haben sie nun auch ihre Nerven nicht mehr im Griff. Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit dezimierte sich die deutsche Elf kurz nach Wiederbeginn selbst. Leroy Sané rannte im Mittelfeld wie ein Berserker hinter Philipp Mwene her, trat ihm in die Hacken und traf ihn noch einmal, als er über den am Boden liegenden Spieler drüberlief. Der sprang auf, knöpfte sich den Bayern-Star vor, schubste ihn am Kopf. Daraufhin rastete Sané völlig aus, stieß ihn mit beiden Händen ins Gesicht.

Knallrot gab es dafür. Sané wollte sich überhaupt nicht beruhigen, eine wilde Rudelbildung folgte. Mit mehreren Männern musste der Flügelstürmer von Mwene weggezogen werden. In Unterzahl wurde die deutsche Elf nicht besser. Vorne wie hinten blieb man erschreckend schwach.

Für Leroy Sané wird der Platzverweis drastische Folgen haben. Bis zum Eröffnungsspiel der EM 2024 wird er (fast) keine Partie mehr für die Nationalmannschaft absolvieren dürfen. Man kann von einer Sperre von zwei bis drei Spielen ausgehen. Maximal vier Länderspiele stehen bis zur Europameisterschaft noch an. In keinem Fall muss er jedoch eine Sperre beim Turnier befürchten.