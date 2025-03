Nationalmannschaft: Kurz vor Italien-Kracher – DFB mit großer Verkündung

In der letzten Abstellungsperiode der laufenden Saison geht es für die deutsche Nationalmannschaft um den Einzug in das Halbfinale der Nations League. Zunächst muss sich die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Prestigeduell gegen Italien durchsetzen.

Vor den beiden Duellen gegen die Squadra Azzurra gibt es eine große Häufigkeit vom DFB. Als Hommage an die letzten 125 Jahren der deutschen Nationalmannschaft hat der Deutsche-Fußball-Bund ein neues Sondertrikot vorgestellt.

Nationalmannschaft: DFB stellt neues Sondertrikot vor

Unter dem Titel „Der Stoff aus Legenden“ zeigt DFB-Ausrüster Adidas zur Präsentation dieses Jubiläumstrikots einen Kampagnenfilm, der ehemalige sowie aktuelle Legenden aus der deutschen Fußballgeschichte zusammenbringt – darunter Jule Brand, Nia Künzer, Thomas Müller, Manuel Neuer, Rudi Völler und Florian Wirtz.

Schon in den vergangenen Wochen wurde der Sonderdress angekündigt. Nun wurde es offiziell präsentiert. Im Viertelfinal-Hinspiel in Mailand wird die deutsche Nationalmannschaft das Trikot zum ersten Mal tragen. Die DFB-Frauen werden dann im April nachziehen.

++ Nationalmannschaft: Nagelsmann-Hammer! Bundestrainer lässt alle staunen ++

Die Sondertrikots orientieren sich am Aussehen der Jerseys bei der Heim-WM 1974. „Sowohl die Farbgebung als auch die Silhouette des 125-Jahre-Jubiläumstrikots greifen dabei die Geschichte des DFB auf: Das Trikot ist in klassischem Weiß und Schwarz für die Spieler gehalten, das Torwarttrikot in Hellblau. Das Trikot ist aus einem Nadelstreifen-Stoff gefertigt und verfügt über Ärmelbündchen, einen Kragen mit Rundhalsausschnitt und einen Flaggenaufdruck im Nacken“, heißt es in der Beschreibung.

DFB-Fans müssen tief in die Tasche greifen

„Die Kollektion steht sinnbildlich für große Emotionen und besondere Momente, die die deutschen Fußball-Fans gemeinsam erlebt haben“, schreibt der DFB zum neuen Trikot. Alle, die sich dieses besonderes Stück zulegen wollen, müssen dafür aber ordentlich Geld auf den Tisch legen.

Weitere News:

Der Preis für das Jubiläumstrikot der deutschen Nationalmannschaft liegt für Erwachsene liegt bei 100 Euro für die Kurzarm- und bei 110 Euro für die Langarmvariante. Für Kinder betragen die Kosten 75 Euro oder 80 Euro. Dennoch dürfte dieses klassische Trikot wohl zu einem Verkaufsschlager werden.