Nationalmannschaft: Nagelsmann-Hammer! Bundestrainer lässt alle staunen

Für die deutsche Nationalmannschaft steht das nächste große Highlight an: In knapp anderthalb Wochen geht es im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien. Das Team von Julian Nagelsmann möchte das Ticket für das Final Four buchen und dieses Mini-Turnier nach Deutschland holen.

Am Donnerstag (13. März) hat Nagelsmann seinen Kader für die anstehenden Spiele gegen die Squadra Azzurra bekannt gegeben. Neben einigen Rückkehrern darf sich die deutsche Nationalmannschaft auch über einen Neuling freuen.

DFB: Erste Nominierung für Inter-Shootingstar

Sein Name schwirrte schon seit Monaten rund um das DFB-Team. Yann Bisseck hat sich bei Inter Mailand in den vergangenen Wochen und Monaten mächtig ins Rampenlicht gespielt. Der 24-Jährige, der in der Jugend des 1. FC Köln groß geworden ist, spielt seit 2023 in Mailand und ist mittlerweile unangefochtener Stammspieler.

Schon am Dienstag (11. März) deutete Bisseck seine erste A-Nominierung für Deutschland an. „Ich äußere mich nicht dazu“, sagte Bisseck nach dem Champions-League-Spiel gegen Rotterdam (2:1) bei „Amazon Prime Video“ über eine mögliche Nominierung, musste dabei aber breit grinsen. „Ich warte ab bis Donnerstag, ich bin guter Dinge. Schauen wir mal“, fügte er an.

++ Julian Nagelsmann: Paukenschlag! Bundestrainer sorgt für Hammer ++

Diesen Andeutungen folgt keine 48 Stunden der Fakt, dass er tatsächlich dabei ist. Und das gegen Italien, in Italien. Dabei könnte er ausgerechnet im legendären San Siro, im Heimstadion von Inter Mailand, zu seinem A-Debüt für Deutschland kommen. Das wäre eine irre Geschichte!

Kommt Bisseck zu seinem Debüt?

Im Dezember 2017 debütierte Bisseck für Köln in der Bundesliga. Gegen Hertha stand er damals direkt 90 Minuten auf dem Platz. Über den dänischen Klub FC Aarhus ging es weiter nach Mailand, wo er endgültig seinen Durchbruch feierte. „Wir halten große Stücke auf ihn. Er hat sehr viel Talent und bringt sehr viel mit“, sagte Nagelsmann zu dem gebürtigen Kölner.

Weitere News:

Ob Bisseck in einem der beiden oder gar in beiden Spielen gegen Italien zum Einsatz kommen wird, ist allerdings fraglich. Schließlich hat er mit Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Robin Koch große Konkurrenz in der Innenverteidigung.