Julian Nagelsmann: Paukenschlag! Bundestrainer sorgt für Hammer

Die deutsche Nationalmannschaft wird in diesem Jahr erstmals wieder auflaufen: Im Viertelfinale der Nations League bekommt es das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Italien zu tun.

Dafür braucht Julian Nagelsmann natürlich die nötigen Spieler. Für das Kräftemessen mit den Italienern hat der DFB-Coach einige große Überraschungen. Gleich drei Spieler feiern ihre Comebacks im DFB-Team.

Julian Nagelsmann verkündet Kader für Nations League

Damit hat wohl kaum jemand gerechnet! Julian Nagelsmann hat für die anstehenden Länderspiele gegen Italien mit Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand nicht nur einen Neuling berufen, sondern auch drei Spieler zurückgeholt, die lange nicht mehr für die Nationalmannschaft aufgelaufen sind.

Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern München) und Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) kehren nach unterschiedlich langer Abstinenz wieder zum DFB-Team zurück. Mehr als vier Jahre nach seinem fünften und bislang letzten Länderspiel ist die Freude bei Amiri besonders groß. „Nadiem hat sich sicher am meisten über meinen Anruf gefreut“, meinte Nagelsmann bei der Bekanntgabe seines Kaders.

Der Mittelfeldspieler blüht in Mainz immer mehr auf und gehört zu den absoluten Leistungsträgern des bisherigen Überraschungsteam der Fußball-Bundesliga. Nagelsmann belohnt ihn jetzt mit einer Rückkehr.

Auch Adeyemi und Goretzka drehen auf

Aber auch Adeyemi und Goretzka dürfen sich freuen. Der BVB-Star drehte in den vergangenen Wochen unter Neu-Coach Niko Kovac auf, zeigte sich in einer Top-Form. Bei Goretzka gab es in München die irre Wende, nachdem er noch als Abgangskandidat galt. Mittlerweile ist er aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Zuletzt erklärte er sogar, wie viel es ihm bedeuten würde, wieder für das DFB-Team zu spielen. Nun macht es ihm Julian Nagelsmann wieder möglich.

„Er hatte eine schwierige Phase beim FC Bayern und hat sich da stark wieder herausgekämpft“, sagte der Bundestrainer über Goretzka, der zuletzt 2023 ein Länderspiel absolvierte.

In der Nations League geht es gegen Italien. Das Hinspiel findet zunächst am 20. März in Mailand statt. Drei Tage später, am 23. März, geht es im Rückspiel in Dortmund dann um den Einzug ins Final Four.