Julian Nagelsmann hört genau hin: Star träumt vom DFB-Comeback

Am Donnerstag (13. März) wird es wieder spannend um die deutsche Nationalmannschaft: Bundestrainer Julian Nagelsmann wird dann nämlich das deutsche Aufgebot für die Nations-League-Viertelfinals gegen Italien bekanntgeben.

Wer darf mit? Wer wird fehlen? Julian Nagelsmann wird sich seine Gedanken gemacht und vermutlich auch schon seine Entscheidung gefällt haben. Ein Bayern-Star macht sich schon Hoffnungen, dass er bald wieder in der Nationalmannschaft kicken darf.

Julian Nagelsmann: Goretzka hofft auf Anruf

Das letzte Mal, als Julian Nagelsmann Leon Goretzka für die deutsche Nationalmannschaft nominiert hat, ist schon eine Weile her: Seit dem 21. November 2023 lief der Bayern-Star nicht mehr für das DFB-Team auf. Damals war der Mittelfeldspieler in einem Formtief und auch bei seinem Verein in München lief es nicht.

Mittlerweile hat sich Goretzka wieder eindrucksvoll zurückgekämpft und ist beim Rekordmeister Stammspieler. Unter Cheftrainer Vincent Kompany blüht Goretzka wieder auf. Wie sieht es mit einer Rückkehr in die Nationalmannschaft aus?

„Ich bin nicht im Kontakt mit Julian“, antwortete Goretzka auf eine Frage, ob er mit dem Bundestrainer zuletzt gesprochen habe. Der Bayern-Profi weiter: „Es ist ja kein Geheimnis, dass ich jedes einzelne meiner Länderspiele mit großem Stolz gemacht habe und mir natürlich auch wünschen würde, dass da noch welche dazukommen. Aber ich mache mir da jetzt keinen Stress oder keine Gedanken“, so der 57-malige Nationalspieler:

„Dann werde ich abheben“

Wenn am Donnerstag der Kader für die Nations-League-Spiele gegen Italien (20. und 23. März) von Julian Nagelsmann präsentiert wird, wird sich zeigen, ob Goretzka dabei ist. Was er schon mal versprechen kann: „Wenn der Julian mich anrufen sollte, dann werde ich abheben.“

Während er seit eineinhalb Jahren auf eine DFB-Rückkehr wartet, läuft es immerhin beim FCB besser. „Ich habe immer versucht, weiter dranzubleiben, meinen Job zu machen und im Training Gas zu geben“, so Goretzka. Seine guten Leistungen wird Bundestrainer Julian Nagelsmann sicherlich ebenfalls mitbekommen haben.