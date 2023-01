Mesut Özil: Karriere-Hammer wie Ronaldo? Verrücktes Gerücht kommt auf

Vor wenigen Tagen wurde offiziell bekannt, dass Cristiano Ronaldo zu Al Nassr nach Saudi-Arabien wechselt. Die Entscheidung Europa zu verlassen und künftig im Emirat zu spielen, sorgte bei den Fans des Portugiesen für große Aufregung.

Nun könnte bald ein weiterer Spieler, der in Europa lange Zeit für Furore gesorgt hat, nach Saudi-Arabien wechseln. Die Rede ist von Ex-Nationalspieler Mesut Özil.

Mesut Özil vor Wechsel nach Saudi-Arabien?

Wie „GazeteFutbol“ unter Berufung auf eine Meldung aus Saudi-Arabien berichtet, soll der saudi-arabische Klub Al-Fayha FC Interesse an einer Verpflichtung von Mesut Özil haben. Der „Skorer“ berichtet, dass der Weltmeister von 2014 ein gutes Verhältnis zu arabischen Emiraten pflegt und sich einen Wechsel in die neue Heimat von Cristiano Ronaldo vorstellen kann.

Aktuell belegt der Klub, der an der Verpflichtung von Mesut Özil interessiert ist, den zwölften Tabellenplatz in der Saudi Professional League. Auf die Abstiegsplätze 15 und 16 hat Al-Fayha FC schon sieben Punkte Vorsprung. Damit sich dieser Abstand vergrößert, wollen die Verantwortlichen des Klub nun offenbar mit dem Transfer des Weltmeisters von 2014 ihre Offensive verbessern.

Mesut Özil: Plant Saudi-Arabien eine Transfer-Großoffensive?

In den letzten Tagen häuften sich die Gerüchte, dass die Klubs in Saudi-Arabien nun eine Transfer-Großoffensive auf die europäischen Top-Stars starten wollen, deren Karrieren in naher Zukunft enden werden. Luka Modric, Sergio Ramos und N`Golo Kante wurden so beispielsweise bei Al Nassr gehandelt.

Diese Berichte dementierte Al Muammar, der Vorsitzende des Ronaldo-Klubs, allerdings gegenüber „MBC“. In diesem Winter werde der Klub demnach keinen Transfer mehr abwickeln. Transfers im Sommer hat der Klub-Boss allerdings nicht ausgeschlossen.